Los jugadores de Valencia Basket que jugaron la Minicopa Endesa

Que la Minicopa Endesa es el lugar donde nacen las estrellas es un hecho más que comprobado, con 126 ejemplos de jugadores, de Ricky Rubio a Héctor Alderete (debutó en la Jornada 4 de la Liga Endesa 2025-26), que alcanzaron la Liga Endesa tras pasar previamente por la Minicopa Endesa.

A ese elevado número hay que añadir los casos especiales de Santi Aldama o Victor Wembanyama, que aterrizaron en la NBA años después de haber dejado muestras de su calidad en la Minicopa Endesa. Todos ellos son el mejor ejemplo para la nueva hornada de jugadores que, próximamente, disputarán la Minicopa Endesa Gran Canaria 2025.

En la actual plantilla de Valencia Basket también hay dos jugadores que disputaron la Minicopa Endesa hace ya varios años: Jaime Pradilla la jugó dos años consecutivos, 2014 y 2015, con el Basket Zaragoza, y en 2018 debutó en ACB con el mismo equipo de su ciudad natal. Josep Puerto, por su parte, jugó la Minicopa en 2013, con el Valencia, y su debut en ACB se dio en 2017 también con el equipo de su ciudad.

Puerto, Montero y Costello, en una acción defensiva ante el Dubai. / Germán Caballero

Otros jugadores de la cuerda taronja que disputaron la Minicopa y más tarde debutarn en ACB son: José Simeón, Juan Luis Navarro, Pablo Pérez, Millán Jiménez, Guillem Ferrando, Alejandro Bellver o Lucas Marí.

Ricky Rubio fue el primero

Ricky Rubio fue el primero, en aquella edición de Sevilla, de una lista llena de nombres. Apenas un año y medio más tarde, Aíto García Reneses vio algo especial en el que fuera MVP de la Minicopa 2004 y le hizo debutar con el Joventut, punto de inicio de una carrera de ensueño que le llevaría a ser el MVP de toda una Copa del Mundo.

Sergio Larrea y Ricky Rubio, con la Selección / EFE

Más jugadores destacados

Otros ejemplos de jugadores que alcanzaron a la competición estadounidense son los canteranos del Real Madrid Usman Garuba (de vuelta en el club blanco) y Luka Doncic (Dallas Mavericks) o el mismo Domantas Sabonis (Sacramento Kings) que se formó en Unicaja, debutando en Liga Endesa antes de ser un jugador clave en la NBA.

En la lista hay de todo. Por un lado, el club de los más que asentados en Liga Endesa (del recién retirado Pepe Pozas a un Felipe Dos Anjos que comienza a sentirse cómodo en la élite, pasando por los Albert Ventura, Ferran Bassas, Guillem Vives, Dani Pérez, Oriol Paulí, Lluís Costa, Carlos Alocén, Miquel Salvó, Jaime Fernández o Sergi Martínez) y, por otro, un selecto grupo de jugadores de presente y futuro de la talla de Miguel Allen, Mario Saint-Supery, Hugo González, Aday Mara, Rafa Villar, Jordi Rodriguez, Ismaila Diagne o Lucas Langarita.

Algunos de esos, por ciertos, bañados de oro internacional, a imagen y semejanza de Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jaime Pradilla, tres campeones Europa en categoría senior que también dejaron su sello en la Minicopa Endesa, al igual que el mundialista Juan Núñez, de vuelta a la Liga Endesa de la mano del Barça.