Rubén Burgos analiza el próximo rival del Valencia Basket

Valencia Basket afronta este domingo un nuevo reto en el Roig Arena, donde enlaza su tercer encuentro en apenas una semana. El conjunto taronja recibe a Ingeniería Ambiental CAB Estepona, un recién ascendido que llega sin complejos y que ya ha demostrado capacidad para competir en la LF Endesa. Con seis victorias consecutivas y un juego cada vez más sólido, el equipo de Rubén Burgos afronta este duelo con la intención de mantener su dinámica positiva ante su público. Más información