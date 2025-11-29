Seguir en lo más alto exige ganar al CAB Estepona

Valencia Basket afronta el segundo partido de la semana en el Roig Arena y lo hace con la oportunidad de seguir en lo más alto de la clasificación de la Liga Femenina Endesa. Para ello tendrá que resolver con éxito la visita de Ingeniería Ambiental CAB Estepona a partir de las 12:15 horas. Ahora mismo, la igualdad en la parte alta de la tabla es máxima, con hasta cuatro equipos empatados a victorias, por lo que un pinchazo podría hacer al conjunto de Rubén Burgos perder varias posiciones.

El conjunto taronja tratará de darle continuidad a la racha de seis partidos consecutivos sin perder en la competición nacional. Y es que Valencia Basket lo ha ganado todo en Liga desde que debutara con derrota el cuatro de octubre ante el Baxi Ferrol.

Para este enfrentamiento ante CAB Estepona, Rubén Burgos volverá a lidiar con la ya habitual baja de Ouviña y también de Raquel Carrera, que sigue con su descanso pautado por unas leves molestias que sufre desde hace algunos días en su rodilla. Para completar la plantilla, el técnico taronja llama a Paula Saravia.

Leo Fiebich / VBC

Rubén Burgos analiza el partido

Precisamente en el posible cansancio de sus jugadoras, que vencieron el miércoles ante el DVTK en Euroliga, incidió Rubén Burgos en rueda de prensa: "Estamos preparándonos, lo primero en recuperar físicamente a las nueve jugadoras profesionales con las que contamos. Algunas han ido acumulando más minutos, obviamente, con las bajas en posición de 3 y de 4, tanto Leo como María están teniendo un mayor espacio en la pista".

Sobre el rival, el técnico dijo que "es un recién ascendido Estepona, pero un equipo que ya cuenta con dos victorias y con un juego creo que bastante dinámico y compensado, especialmente en su quinteto inicial. La base experta, Meli Gretter, conocida por todas. Dos exteriores, tanto Conner como Garrick, muy buenas tiradoras que nos van a exigir defensa de bloqueos y de perímetro y sobre todo la principal amenaza del equipo es el potencial interior. Una MVP como Sika Koné y Leia Dongue nos van a exigir potencia en la pintura y nuestra mejor versión defensiva".

Valencia. SPD. VLC. Valencia Basket contra DVTK Huntherm de Euroliga Women en el Roig Arena. Primera parte / Germán Caballero

Sobre su equipo, añadió que "espero que el equipo siga compartiendo el valor en ataque. Hemos sumado juego en transición, yo creo que versatilidad entre nuestro juego interior y exterior y en esa línea seguir creciendo, además de intentar conseguir un nuevo buen resultado en un partido en casa".

Hacerse fuertes en el Roig Arena

El de este domingo será el tercer partido en ocho días en el Roig Arena, donde Valencia Basket se está haciendo fuerte en este inicio de la temporada con un balance de seis victorias y una derrota entre Liga Endesa y Euroliga. La única derrota fue ante el todopoderoso Fenerbahce tras una prórroga.

Seguir convirtiendo el Roig Arena en un fortín será clave para optar a cotas importantes esta temporada, tanto a nivel nacional como internacional.

CAB Estepona, buen debutante en Liga F Endesa

No hay precedentes de este enfrentamiento porque el CAB Estepona es un debutante en Liga Femenina Endesa. El conjunto andaluz ha arrancado con un balance de dos victorias y cinco derrotas en los primeros siete partidos, números que, de momento, le permiten estar fuera de los puestos de descenso, aunque metido en esa pelea.

Del roster que logró el ascenso mantienen a Noelia Masiá, que cumple su cuarta temporada en el equipo andaluz y debuta en LF Endesa a sus 27 años como capitana. Misma situación de Marina Gea, que es su tercera campaña, y juega por primera vez en la máxima categoría con 24 años.

Respecto a las incorporaciones, destaca la de Sika Koné desde Perfumerías Avenida, un importante fichaje pues ha sido una de las mayores dominantes de la pintura en LF Endesa de las últimas temporadas. También han incorporado a Cecilia Muhate y Melisa Gretter, ambas con mucha experiencia en LF Endesa.