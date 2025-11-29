Valencia Basket deja escapar la victoria ante Fundación CB Canarias en Liga U

Sigue sin encontrar su ritmo Valencia Basket en la Liga U. El conjunto taronja cayó este viernes ante Fundación CB Canarias y encadenó su cuarta derrota consecutiva que le sitúa séptimo en la clasificación con un balance de solo dos victorias y seis derrotas.

La derrota llegó además de una forma dolorosa, y es que Valencia Basket dejó escapar una ventaja que llegó a ser de 13 puntos a falta de 11 minutos. En un final de partido de infarto, el conjunto canario supo manejar mejor sus posesiones y se terminó llevando el triunfo 97 a 94.

Tras un inicio igualado con alternancias en el marcador, fue Valencia Basket quien logró cerrar el primer cuarto con ventaja (25-31). El guion del segundo cuarto no distaría mucho en cuanto a cifras, y las sensaciones eran buenas para los taronja, que llegaron incluso a disfrutar de un parcial de 0-8. Sin embargo, el CB Canarias puedo reponerse y colocar el 48-46 a falta de poco más de un minuto para el descanso, que terminaría con 48-51.

Los primeros nueve minutos del tercer cuarto fueron muy buenos para Valencia Basket, que llegó a mandar por 13 puntos, pero un parcial de 9-1 de los canarios al término del tercer cuarto dejó el marcador en un ajustado 76-73. El Fundación CB Canarias apretó el acelerador, y llevado en volandas por el público y una gran confianza sobre el parqué, colocó el empate a 89 con un triple de Rafa Rodríguez, a 3’49” para el final. Con todo de cara y sobre todo el acierto del propio Rafa, de Xabi López o Diego Fernández, los locales lograron voltear el marcador y colocaron el 93-91 con un triple de este último, que además estuvo especialmente inspirado sumando un total de 31 puntos.

Los aurinegros, que no pudieron contar con la participación de su base Dylan Bordón, concentrado estos días con la selección absoluta de Argentina para partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de 2027, cerraron el triunfo con carácter y neutralizando los últimos ataques taronja, cerrando el marcador con un 97-94 y dejando al rival sin anotar en el último minuto de juego.