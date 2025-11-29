Valencia Basket - Ingeniería Ambiental Estepona: horario y dónde ver en directo el partido de la Liga Femenina Endesa
Descubre las opciones para ver el duelo entre taronjas y andaluzas que se disputa este domingo en el Roig Arena de Valencia
El Roig Arena cierra la semana con una nueva cita de baloncesto. El Valencia Basket recibe por primera vez como local al Ingeniería Ambiental Estepona en la Liga Femenina Endesa. El conjunto taronja se enfrenta a este duelo doméstico en plena racha con seis victorias consecutivas.
El equipo de Rubén Burgos afrontará el partido ante las recién ascendidas con dos bajas. A la ya conocida ausencia de Cristina Ouviña hay que añadir la baja de Raquel Carrera por problemas en su rodilla izquierda. Una semana en la que se hizo oficial la salida de Alina Iagupova de la plantilla taronja así como la renovación de la belga Hind Ben Abdelkader
El duelo contra el Ingeniería Ambiental Estepona será el tercero consecutivo en el Roig Arena en ocho días. El cuadro malagueño llega al duelo con las taronja con un balance de (2-5) en la clasificación de la Liga Femenina Endesa.
Valencia Basket - Ingeniería Ambiental Estepona: horario, ver y en directo el partido de la Liga Femenina Endesa
Los aficionados del Valencia Basket que quieran seguir el partido contra el Ingeniería Ambiental Estepona en directo tendrán dos opciones para hacerlo. El duelo se disputará este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas. El duelo podrá seguirse en los canales oficiales en redes sociales del club taronja.
Asimismo para verlo por televisión tanto À Punt como el Youtube oficial de la Federación Española de Baloncesto emitirán el Valencia Basket - Ingeniería Ambiental Estepona en directo.
- Corberán, con un ojo mirando a Eslovaquia
- El Roig Arena arrasa entre los pabellones ACB
- Baja en el entrenamiento del Valencia
- El tren de Sergio de Larrea pasa el próximo verano y debería cogerlo
- Paterna vuelve a sus orígenes: De laterales izquierdos a centrales
- Ya hay fecha y hora para el sorteo de octavos de final de Copa del Rey
- Mateo Pellegrino, el delantero valenciano que triunfa en Italia
- Enzo Pérez se queda sin equipo: así se lo ha comunicado su entrenador