Valencia Basket - Ingeniería Ambiental Estepona: horario y dónde ver en directo el partido de la Liga Femenina Endesa

El Roig Arena cierra la semana con una nueva cita de baloncesto. El Valencia Basket recibe por primera vez como local al Ingeniería Ambiental Estepona en la Liga Femenina Endesa. El conjunto taronja se enfrenta a este duelo doméstico en plena racha con seis victorias consecutivas.

El equipo de Rubén Burgos afrontará el partido ante las recién ascendidas con dos bajas. A la ya conocida ausencia de Cristina Ouviña hay que añadir la baja de Raquel Carrera por problemas en su rodilla izquierda. Una semana en la que se hizo oficial la salida de Alina Iagupova de la plantilla taronja así como la renovación de la belga Hind Ben Abdelkader

El duelo contra el Ingeniería Ambiental Estepona será el tercero consecutivo en el Roig Arena en ocho días. El cuadro malagueño llega al duelo con las taronja con un balance de (2-5) en la clasificación de la Liga Femenina Endesa.

Marta Llompart en la pista junto a Elena Buenavida / VBC

Valencia Basket - Ingeniería Ambiental Estepona: horario, ver y en directo el partido de la Liga Femenina Endesa

Los aficionados del Valencia Basket que quieran seguir el partido contra el Ingeniería Ambiental Estepona en directo tendrán dos opciones para hacerlo. El duelo se disputará este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas. El duelo podrá seguirse en los canales oficiales en redes sociales del club taronja.

Asimismo para verlo por televisión tanto À Punt como el Youtube oficial de la Federación Española de Baloncesto emitirán el Valencia Basket - Ingeniería Ambiental Estepona en directo.