La 'explosión' anotadora de Fiebich lidera la reacción del Valencia Basket

El Valencia Basket continua su racha triunfal en la Liga Femenina Endesa. Las taronja sumaron la séptima victoria consecutiva en el campeonato doméstico ante un Ingeniería Ambiental Estepona que vendió muy cara la derrota, ya que prácticamente hasta entrado el último cuarto no doblaron la rodilla. Las valencianas tuvieron que sudar más de lo debido para llevarse una victoria, que por momentos se complicó cuando las malagueñas llevaron la ventaja a un +10 en el tercer cuarto. Valencia Basket se descuidó de cerrar el rebote defensivo y se mostró algo acelerado en ataque, con desacierto y malas elecciones de tiro, también influenciado por el ritmo del partido. Algo que fue una constante en el duelo. Leo Fiebich, Leti Romero y Elena Buenavida se pusieron el mono de trabajo, liderando al equipo en los momentos decisivos ante los problemas de faltas de otras compañeras y picando piedra para reducir la ventaja hasta darle la vuelta en los últimos minutos del duelo en el Roig Arena.

Las taronja se enfrentaban a su tercer partido en casa en apenas ocho días y delante se encontraban con un equipo, que pese al balance que marcaba la clasificación, había dejado buenas sensaciones para a ser un recién ascendido. El Ingeniería Ambiental Estepona confirmó lo visto en Liga hasta la fecha. Aunque el partido arrancó con un triple de Elena Buenavida para las taronja, el duelo vivió un inicio errático de ambos equipos. Querían tirar mucho y rápido, pero con dos defensas que empezaron muy atentas tanto en el exterior como en la pintura.

Valencia Basket intentaba imponer su juego con el 'pick and roll' de Awa Fam con Leti Romero. Conforme el ritmo de juego aumentaba, Estepona despertaba. Un triple de Conner avisaba de lo que estaba por venir. Entre Koné y Dongue comenzaron a castigar, cargando el rebote ofensivo y anotando asiduamente bajo canasta. El marcador seguía en una jugada (22-21), pero con la sensación de que Valencia Basket podía llevarse un susto importante, como poco a poco fue sucediendo.

Leti Romero durante el Valencia Basket - Estepona / E. Ripoll

Fiebich tira del carro taronja para liderar la remontada

Los algo más de 3000 espectadores presentes en el Roig Arena ya tenían el susto en el cuerpo. Los últimos diez minutos del partido llegaban y Valencia Basket no daba señales de reacción. En el baloncesto suele pasar que da igual lo que hagas durante tres cuartos que con un apretón en condiciones al final, hay veces, en las que sale cara. Esta vez la moneda llevaba la de Leo Fiebich. La alemana completó un partidazo con esas 27 unidades con un espectacular 5/7 en tiros de tres.

Precisamente el cuarto se abrió con un acierto exterior de Fiebich, que respondió su alter ego en el partido. Dongue aprovechaba cada ocasión que tenía para castigar en la zona. Fue el momento del arrojo y compromiso de las taronja, personificado en las figuras de Queralt Casas y Buenavida. La veterana se peleó con todas sus rivales para sacar una buena canasta antes de enchufar dos tiros libres que ponían el partido en un escueto (59-62). Buenavida sumaba su granito de arena con otra canasta en uno contra uno en la que batía a su par con la finta. La canaria certificaba el parcial de la reacción taronja (13-4) y tiempo muerto en el otro bando.

Con Buenavida y Leti Romero jugando con Awa Fam y los bloqueos y Fiebich y Abdelkadder bombardeando desde el exterior, tan solo Dongue se resistía a dejar caer al Estepona. Conner devolvía la ventaja a las malagueñas con un triple que Valencia Basket contestaba como se debe, con otro triple. Era Fiebich, como casi siempre, que consecutivamente anotaba de nuevo, poniendo el 67-65 a 5:27 del final.

Dongue seguía a lo suyo, pero Valencia Basket ya estaba metido en la faena. Abdelkadder cogía el testigo de Fiebich y ponía el 71-69. Poco duró el descanso de la alemana, que estaba en su momento microondas, concretamente un minuto. Rubén Burgos la devolvió a la pista y Fiebich no fallaba, otro triple para ampliar al +5 la ventaja.

En ese momento, Dongue se vistió de antihéroe para su equipo con unos pasos a falta de 1:18 con (77-72) en el marcador que casi condenaba a las andaluzas. Valencia Basket ya no iba a dar segundas oportunidades, cerrando el partido como tocaba: Fiebich para Abdelkadder, que desde la esquina anotaba el triple de la sentencia (82-72)

Valencia Basket - CAB Estepona: las mejores fotos / E. Ripoll

Ingeniería Estepona ‘atasca’ al Valencia Basket y le da un susto

La tónica del partido fue radicalmente opuesta al desenlace y no porque el Valencia BC no lo intentara, sino porque no le dejaban o no le salía. Las malagueñas no estaban dispuestas a caerse tan pronto del partido y lo demostraron durante tres cuartos, pero sobre todo, pisaron el acelerador en el segundo, más que en anotación, en concentración e intensidad defensiva. El Ingeniería Estepona cargó el rebote defensivo, logrando correr en la transición defensa – ataque, encontrando huecos en la defensa taronja. En ese momento apareció Leo Fiebich, primero con un triple y después con dos tiros libres para mantener la ventaja taronja.

Ingeniería Estepona anotaba sencillo y Rubén Burgtos decidía pararlo. La respuesta del Valencia Basket fue inmediata; triple de Abdelkadder y canasta interior de Awa Fam. Mientras tanto Koné seguía haciendo daño en la zona y Gretter con su rango de tiro, logrando una ventaja momentánea (32-33).

Acto y seguido dos contragolpes de Leti Romero y de Awa Fam ponían de nuevo a las taronja por delante, en un ritmo de partido que lejos de bajar, seguía alto con posesiones frenéticas. Buenavida sacaba un gran con un 2+1 que aventuraba una ventaja mayor de las taronjas al descanso. Sin embargo las malagueñas no cesaron en su porcentaje anotador con cierta soltura para dejar todo igualado tras el segundo cuarto. Concretamente un triple de Marta Ortega a falta de 33 segundos para el descanso obligaba a reaccionar de nuevo al equipo local. Buenavida sacaba oro con otra buena canasta, pero no evitaba que su equipo se fuera por debajo al vestuario con una desventaja mínima.

El paso por el vestuario debía suponer un cambio de paradigma en el Valencia Basket. Al menos así lo parecía con la canasta rápida de Leti Romero con la que se abría el tercero. Pero la defensa interior de Ingenería Estepona no bajaba el pistón y funcionaba a la perfección, negando una y otra vez las canastas taronjas. Los árbitros bajaron el nivel de contacto y las visitantes lo aprovecharon para asfixiar a las de Rubén Burgos en cada posesión.

Para más inri a la falta de respuesta interior en ambas canastas, a los dos minutos de volver del descanso, Awa Fam se iba al banco con tres faltas. Dongue y Koné percutían en la zona, mientras Garrick y Conner enchufaban sendos triples que daban máxima ventaja a las andaluzas (45-53).

Fiebich despertaba del letargo a las taronja con un triple que cortaba el parcial negativo. La alemana era la respuesta ofensiva de Valencia Basket en un momento crítico. Las taronja aumentaron un punto su intensidad defensiva, a falta de aumentar el caudal ofensivo en forma de puntos. El Valencia Basket logró cortar la sangría antes de que la desventaja fuera mayor.

Las muñecas se enfriaron durante varios minutos, ambos equipos acumulaban fallos a canasta de manera consecutiva. Los puntos llegaban desde la línea de libres para ambos. No fue hasta el regreso a pista de Awa Fam cuando una buena asistencia de Queralt Casas acabó con la bandeja de la alicantina. Sin embargo cada punto en contra, Ingeniería Estepona lo vendía a un alto precio. Fiebich seguía peleándose en la pintura para sumar unidades, pero demostraba que era la taronja más entonada junto con Leti Romero, dejando el partido en un 53-60 tras tres cuartos.

Valencia Basket - CAB Estepona: las mejores fotos / E. Ripoll

Reacción taronja a tiempo y liderato

Pese al buen hacer del Estepona, que demostró que pese a ser un recién ascendido, tiene mucho y bueno por pelear en Liga, el Valencia Basket contuvo la revolución. El acierto exterior y un mejor tono de Awa Fam y Kayla Alexander, mantuvieron con vida a las taronja, que en los momentos calientes demostraron su calidad y por qué son las lideresas de la Liga Femenina Endesa.