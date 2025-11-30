Ya se conocen todos los rivales del Valencia Basket en la MiniCopa del Roig Arena

La fase previa de la MiniCopa acb disputada este fin de semana en Valencia ha supuesto la clasificación para el torneo del Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Unicaja y el Occident Bàsquet Manresa.

Estos seis equipos completarán junto al Barcelona, como vigente campeón, y al Valencia Basket, como anfitrión, el torneo infantil de ocho conjuntos que se disputará de manera paralela a la Copa del Rey que se disputará en febrero en el Roig Arena.

Los dieciséis equipos de las categorías inferiores de los clubes que conforman esta campaña la Liga Endesa junto al Barça y al Valencia participaron desde el viernes en un torneo en el que fueron divididos en cuatro grupos de cuatro.

4 clasificados el sábado y 2 el domingo

El Real Madrid, el Canarias tinerfeño, el Gran Canaria y el Zaragoza certificaron el sábado su clasificación como primeros de sus grupos, mientras que este domingo el Unicaja lo hizo al ganar al UCAM Murcia la primera repesca y el Manresa al vencer en una apretada segunda 'final' al Joventut, disputadas ambas ante más de mil espectadores. Esos cuatro equipos habían sido los segundos de sus grupos.

El torneo se jugó entre dos pistas de L'Alqueria del Basket y el pabellón municipal de la Fonteta, que acogió este domingo las dos 'finales' por las últimas dos plazas en juego así como la entrega de medallas.