Rubén Burgos: "La conexión con el Roig Arena nos ha ayudado a reaccionar"

El Valencia Basket ha logrado la séptima victoria consecutiva en Liga Femenina Endesa, eso sí, sudando la gota gorda para dejar en un susto el duelo contra el Ingeniería Ambiental Estepona. Las taronja estuvieron deslucidas en defensa y desacertadas en ataque durante la primera mitad, algo que lastró al equipo el resto del encuentro. No obstante las jugadoras respondieron justo a tiempo y dieron un paso al frente que les da una nueva alegría. Precisamente Rubén Burgos no ha rehuído los aspectos negativos que mostró el equipo durante parte del duelo, aunque el míster puso el enfásis en la reacción y la conexión de estas jugadoras con la grada taronja.

"Contentas con el resultado y con la reacción, sobre todo. Si bien ha llegado en el último cuarto, pero la conexión con el Roig Arena y encontrar fluidez en las dos canastas. Con esa idea habíamos planteado el partido, sin embargo el principio del partido ha sido como el de Euroliga contra el DVTK. Nuestro nivel defensivo ni se acercaba al que queremos cumplir para ser un equipo competitivo y reconocible. No solo mejorar en acciones defensivas, sino ser proactivas. Lo hemos conseguido en el tercer cuarto, pero no anotábamos en ataque. Hemos tenido acciones francas, los tiros libres... la defensa ya había mejorado", ha comenzado el técnico del Valencia Basket, reconociendo los errores del equipo al inicio del partido.

"Buenavida trabaja muy bien, siempre da su máximo al equipo, hoy ha tenido acierto, buenas lecturas en ataque y ha ayudado muy bien el rebote", ha explicado sobre Elena Buenavida, una de las jugadoras más destacadas contra el Estepona.

"Lo normal es que cubramos las carencias que tenemos en la posición de 3-4 por la baja de Iagupova y por la lesión de Raquel Carrera. Nunca es poner a alguien por poner, tiene que aportar y encajar en el grupo", ha cerrado Burgos sobre los movimientos en la plantilla de la última semana y la ausencia de Carrera.