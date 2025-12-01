El Valencia Basket corta a Ethan Happ

El pivot norteamericano con pasaporte de Macedonia del Norte Ethan Happ (2,08m, Milan (Illinois), 07/05/1996, 29 años) se ha desvinculado de Valencia Basket tras la rescisión del contrato que unía a las dos partes hasta el 30 de junio de 2026.

El jugador llegó a nuestro equipo procedente del Dreamland Gran Canaria en el verano de 2024 y solo pudo participar en diez partidos entre Liga Endesa y BKT EuroCup con la camiseta taronja hasta el final del mes de octubre de 2024. A partir de ese momento ha estado alejado de las pistas por una lesión en el pie, y la parte final de su recuperación ha sido lejos de Valencia, donde ya no ha regresado.

El Club quiere agradecer la profesionalidad y el trabajo realizados por Happ durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.