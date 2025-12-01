Una jugadora del Valencia Basket ¡MVP de la primera fase de la Euroliga!

El Valencia Basket camina con paso firme en la Euroleague Women en la que lograba sin problemas la clasificación para la segunda fase tras completar una brillante primera ronda. Una de las artífices de los buenos números de las taronja sin duda es Kayla Alexander que se ha consagrado como una de las grandes figuras de la máxima competición continental esta temporada. Sus números así lo demuestran. De hecho, la taronja ha sido designada mejor jugadora de la semana y lo que es más importante, mejor jugadora de toda la primera fase.

Un arranque de temporada espectacular

Alexander ha empezado de dulce la temporada en EuroLeague Women con unos números que le permiten ser la mejor jugadora de esta primera fase de la máxima competición continental. En seis partidos la canadiense promedia 16,5 puntos, 6,5 rebotes, 2 robos y 22,3 créditos de valoración. Una regularidad que le ha llevado a liderar muchos de los trinunfos taronja.

Kayla Alexander / Eduardo Ripoll

Entre las mejores en las principales estadísticas

Sus actuaciones le han permitido ser elegida parte del mejor quinteto de octubre y también del de noviembre. En el ranking global Alexander es la jugadora más valorada de la EuroLeague Women y la segunda en anotación. La pívot, además, comete muy pocos errores. Prueba de ello es su porcentaje de tiros libres, que le permiten ser la segunda mejor en este apartado en toda la competición con un 94,7% de acierto, y también es la segunda en porcentaje de tiro de dos con un 73,6%.

Esos números también han metido de lleno a Alexander en la carrera por el MVP en la cuarta posición, donde la FIBA destaca especialmente sus porcentajes de tiro y su presencia en la pintura.

Ya fue MVP de la Liga F Endesa

Kayla Alexander (34 años, Canadá, 1.93m) cumple su segunda campaña vistiendo la camiseta taronja. La pasada campaña fue clave para que el Valencia Basket conquistase su tercera Liga F Endesa. De hecho, fu elegida MVP de la final de LF Endesa en la temporada 24-25.

Mejores números que el año pasado

En esta primera fase de la Euroliga, Kayla Alexander ha mejorado de momento sus estadísticas de la pasada temporada en la que fue la jugadora más valorada de la plantilla en esta competición con una media de 10 puntos, 7,6 rebotes y 13,6 de valoración por partido.