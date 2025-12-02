Sin Carrera hasta 2026 ni Iagupova, en busca de un fichaje polivalente

El Valencia Basket tiene ya su punto de mira en el partido de este miércoles en Salamanca, pero mientras las de Rubén Burgos intentan mantenerse en lo alto de la clasificación una jornada más, el club sigue trabajando en la búsqueda de un refuerzo que ya no solo debe permitir suplir a Iagupova, sino ayudar también al juego interior ante la baja de una Raquel Carrera que no está previsto que vuelva a jugar hasta enero.

Las últimas pruebas médicas a las que se ha sometido la jugadora (ausente ya en los últimos partidos de la selección) han confirmado la importancia de su lesión en la rodilla izquierda, por lo que ya no volverá a jugar en 2025 y encadenará casi dos meses de baja, ya que su último encuentro fue el de la victoria ante el Kutxabank Aranski el pasado 7 de noviembre. Y todo por las molestias en la rodilla izquierda que arrastra desde el Eurobasket y que nada tienen que ver con su anterior grave lesión en la rodilla derecha.

Así, a la necesidad de reforzar al equipo tras la salida de Alina Iagupova, se le suma ahora la conveniencia de un fichaje que pueda ayudar también al juego interior, con un perfil polivalente que complica la búsqueda a estas alturas de temporada, aunque no haya condicionante alguno a la hora de fichar a cualquier jugadora que pueda interesar.

La continuidad de Ben Abdelkader, importante en un momento de bajas notables. / Miguel Ángel Montesinos

Calendario complicado

Mientras se trabaja en encontrar este perfil polivalente, el club confía en la capacidad de la actual plantilla para sobreponerse a estas ausencias, aunque también es cierto que por delante viene un calendario complicado que puede marcar el futuro del equipo, tanto en la Euroleague Women como en la LF Endesa.

Y es que en diciembre, las de Rubén Burgos han de jugar ante Perfumerías Avenida, Spar Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Spar Girona y Joventut en Liga, mientras que en Europa jugarán los dos primeros partidos de la segunda fase ante Casademont Zaragoza y Basket Landes.

Rubén Burgos, en uno de los últimos partidos de Iagupova como jugadora taronja. / Miguel Ángel Montesinos

Solo nueve jugadoras

A pesar de la renovación de Ben Abdelkader hasta final de temporada, la marcha de Iagupova, la lesión de Raquel Carrera y la ausencia de una Cristina Ouviña trabajando aún en el regreso a las pistas tras su maternidad, hacen que Rubén Burgos solo pueda disponer ahora de nueve jugadoras profesionales, aunque en Salamanca podrá contar también con la joven Irene Broncano, del vinculado de La Cordà de Paterna.