Ethan Happ ya tiene nuevo equipo ACB

Ethan Happ fue despedido este lunes del Valencia Basket tras un acuerdo con el cuadro taronja. Su paso por la entidad ha sido muy poco fructífero después de haber destacado tanto en Río Breogán como en Gran Canaria, pero una vez en Valencia sólo pudo disputar cinco encuentros ligueros en el año y medio que permaneció a las órdenes de Pedro Martínez. Una lesión le mantuvo alejado de las pistas e incluso procuró realizar su recuperación fuera de la ciudad. No hubo manera de ponerse en forma hasta ahora.

El estadounidense, con pasaporte macedonio, tenía claro que su futuro estaba lejos del Roig Arena e incluso la semana pasada estuvo entrenando con el San Pablo Burgos como paso previo a su firma. Tenía permiso del Valencia Basket, que de esta manera facilitaba la salida de un jugador con el que no se contaba.

Oficial: Fichaje del San Pablo Burgos

"Ethan Happ (07/05/1996, Milan, Illinois, Estados Unidos) se incorpora a la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos para competir en la presente temporada de Liga Endesa ACB. El pívot estadounidense de 2,08m dispone de pasaporte de Macedonia.

El jugador abrió su carrera deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, donde formó parte de la plantilla de Wisconsin Badgers durante cuatro temporadas, entre 2015 y 2019. Finalizada su etapa universitaria, Ethan Happ dio el salto a Europa. Italia fue el primer destino para el pívot, que formó parte de los equipos de Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna y Dinamo Sassari, antes de poner rumbo a Alemania, país en el que disputó una campaña en las filas del Ludwigsburg.

En el curso 2022/23, el estadounidense con pasaporte macedonio llegó a España para incorporarse a las filas de Río Breogán, donde firmó unos promedios de 12,6 puntos, 7,9 rebotes y 2,5 asistencias por partido en Liga Endesa. La campaña siguiente, Happ compitió junto a Gran Canaria, con unas medias de 12,5 puntos, 5,5 rebotes y 2 asistencias por encuentro de ACB.

El buen rendimiento hizo que Valencia Basket se fijara en él para hacerse con sus servicios en la pasada temporada 2024/25, en la que apenas pudo participar en cinco compromisos ligueros por una lesión en un dedo del pie derecho, que le llevó a pasar por quirófano en el mes de junio y de la que ha ido recuperándose a lo largo de los últimos meses. Desde el San Pablo Burgos, le deseamos toda la suerte del mundo a Ethan Happ para esta nueva etapa de su carrera deportiva".