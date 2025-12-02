Nuevo acuerdo televisivo para seguir la Liga Endesa en España

El baloncesto español inició una nueva etapa esta temporada con la irrupción de DAZN, que adquirió en exclusiva los derechos de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey para las próximas cinco temporadas, además de garantizar la emisión de partidos ACB en diez países más.

Eso sí, tras unos primeros meses de competición, la plataforma digital ha llegado a acuerdos con otras compañías para que los partidos puedan emitirse también en ellas y tras el anuncio de este lunes de Orange, ha llegado el de Movistar.

Y es que Telefónica ha anunciado este martes un acuerdo con DAZN para integrar en su oferta televisiva DAZN Baloncesto, con la Liga Endesa y una selección de partidos de NBA, además de la NFL y un partido por jornada de la Serie A y la Bundesliga. Según informa, los clientes podrán acceder a todos los encuentros de la Liga Endesa a partir del próximos 11 de diciembre.

Kameron Taylor, en el partido ante el La Laguna Tenerife. / Eduardo Ripoll

Partidos taronja

El primero de los partidos del Valencia Basket que se podrá seguir así por esta plataforma es el que le medirá al Casademont Zaragoza el 14 de diciembre a partir de las 18:00, correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa. Los siguientes serán los que les enfrentarán al UCAM Murcia el día 21 y al MoraBanc Andorra el 28, en esta ocasión en el Roig Arena.