Valencia Basket examina su buen momento en Salamanca

La primera jornada intersemanal de la temporada en Liga Femenina Endesa le tiene preparada una salida de lo más exigente a Valencia Basket, que debe poner rumbo a Salamanca para medirse al Perfumerías Avenida este miércoles a partir de las 19:00 horas. Será una prueba de fuego para examinar el buen momento por el que atraviesa el conjunto taronja, que no pierde en competición doméstica desde la primera jornada y ha ganado los cuatro últimos partidos que ha disputado entre todas las competiciones.

Una jornada más, está en juego el liderato que Valencia Basket comparte en estos momentos con otros tres equipos. Y es que, tras las primeras ocho jornadas disputadas, tantos las taronja como Spar Girona, IDK Euskotren y Casademont Zaragoza presentan un balance de siete victorias y una derrota, aunque el diferencial de puntos favorece, de momento, al equipo catalán. En cualquier caso, una derrota de VBC ante el Perfumerías le podría hacer caerse del primer vagón de la clasificación.

Para este partido Rubén Burgos volverá a lidiar con las bajas de Cristina Ouviña y Raquel Carrera, que se perderá los próximos partidos para recuperarse al cien por cien de los problemas en su rodilla izquierda. Completa la convocatoria Irene Broncano.

Rubén Burgos analiza el partido

El técnico taronja analizó el partido este martes: "Hemos tenido un par de días para trabajar sobre los aspectos tácticos y técnicos, en ataque y en defensa, pensando en nuestras fortalezas, pero también en las del rival, que las tiene y muchas".

Sobre los precedentes contra el que ha sido un rival directo en los últimos años, Burgos señaló que "Visitamos Salamanca después de estos años ya de recorrido en la competición, hemos tenido muchas batallas de muchos tipos allí y la experiencia nos dice que tenemos que ir muy preparadas y muy concentradas, sobre todo para la máxima exigencia y competitividad que vamos a encontrarnos por el nivel del equipo rival y por el ambiente que se vive en las gradas. Desde la distancia, que es como puedo opinar, y desde la lógica, veo que Salamanca está en continua mejora, trayectoria ascendente".

"Es una buena plantilla, bien entrenada, con 11 jugadoras profesionales y muy compensadas en todas sus posiciones, que están activas y participando y creo que el partido va a ser complicado y de máxima exigencia", añadió sobre el rival. En cualquier caso, también dejó claro queestán "preparadas para este partido, para la inmediatez, no para pensar en lo que vendrá después ni en de dónde venimos".

Valencia. VLC SPD. Partido valencia Basket femenino - Leganes / M. A. Montesinos

Una rivalidad histórica

La rivalidad deportiva entre Valencia Basket y Perfumerías ya es histórica. Ambos clubes se han jugado prácticamente todos los títulos nacionales en los últimos años, con alegrías tanto para unas como para las otras, aunque con algo más de superioridad taronja últimamante.

El equipo salmantino es el rival más recurrente de Valencia Basket en su historia con un total de 31 enfrentamientos. El balance global es de 19-11 para Perfumerías y un empate, aunque en los últimos años las tornas han cambiado ligeramente en favor de las taronja. De hecho, en la temporada 22-23, Valencia Basket ganaba en semifinales de Supercopa y en la final por el título de liga. En la campaña 23-24 las valencianas ganaron en la final de la Supercopa y también en la final por el título. El año pasado el conjunto taronja volvió a superar a Perfumerías Avenida en la semifinal de la LF Endesa y esta misma temporada las de Rubén Burgos ganaron en semifinales de la Supercopa.

Valencia. VLC SPD. Partido valencia Basket femenino - Leganes / M. A. Montesinos

Cave y Martín, principales amenazas

Está siendo una temporada diferente para Perfumerías Avenida. Acostumbradas a jugar Euroleague Women, las salmantinas no la disputan este año tras los malos resultados de la campaña anterior. Tampoco han empezado este curso de la mejor manera, aunque parece que poco a poco están carburando y han ganado sus últimos tres partidos.

En cuanto a la plantilla, se trata de un equipo muy renovado respecto al año anterior, aunque sus jugadoras más destacas son Cave, que promedia 14,6 puntos, 8,3 rebotes y 18,5 de valoración por partido, y Martín, que está haciendo una media de 12,7 puntos, 2,3 rebotes, 3,3 asistencias y 10 de valoración por encuentro.