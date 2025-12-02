Así les fue a los internacionales del Valencia Basket

El Valencia Basket es uno de los mejores clubes de Europa. Y, como tal, tiene una plantilla cargada de internacionales de diferentes nacionalidades. Durante este bloque de partidos, la pieza más destacada fue Álvaro Cárdenas, jugador taronja cedido al Peristeri griego. A sus 23 años, fue importante en la doble victoria española ante Dinamarca y Georgia. Joel Soriano, cedido al Casademont Zaragoza, fue importante para República Dominicana. Por otro lado, Moore, Reuvers y Montero fueron los tres de la actual plantilla que se marcharon a defender los intereses de sus países.

Una vez terminados los respectivos encuentros internacionales, los jugadores ya han puesto rumbo a casa, al Roig Arena. El exterior Omari Moore ha sido el primero de los tres jugadores del Valencia Basket que han participado en los partidos de las 'ventanas FIBA' que ha regresado a la disciplina del club y lo ha hecho tras haber debutado con Macedonia del Norte. La llegada a València de Nate Reuvers, que ha jugado con Hungría, y del dominicano Jean Montero se espera para este martes, aunque su incorporación al trabajo podría ser ya el miércoles para unirse a la preparación a la visita al Panathinaikos este viernes.

España jugó a un gran nivel, con Álvaro Cárdenas, dejando grandes destellos de su calidad / FEB

Nate Reuvers, con Hungría

La primera ventana europea de clasificación para la Copa del Mundo 2027 la arrancó Hungría con dos triunfos ante Finlandia (89-82) y Bélgica (85-87) que le colocan como líder del grupo G. Reuvers fue el jugador más destacado del combinado magiar con 16 puntos y 6 rebotes para 20 de valoración ante Finlandia y siendo clave en la remontada y triunfo final de Hungría en Bélgica con 26 puntos (5/7 en triples) y 10 rebotes para 28 créditos. Dos triples del interior de Valencia Basket (hizo 7/10 desde detrás del arco en estas ventanas) apretaron el partido cuando por dos veces los leones belgas consiguieron cuatro puntos de ventaja en la recta final del choque y una falta de tres tiros sobre el propio Reuvers le dio a su equipo una pequeña ventaja que a la postre fue definitiva.

Omari Moore se estrenó con Macedonia del Norte

Ya no ocupa plaza de extracomunitario Omari Moore tras debutar con Macedonia del Norte. El taronja contribuyó al triunfo de su nuevo equipo nacional ante la débil Azerbayán (87-49) con 6 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias para 15 de valoración. Ante Irlanda no participó para dejar su plaza de nacionalizado al estadounidense Jacob Wiley.

Omari Moore, en el partido de este jueves ante Azerbaiyán. / FIBA

Jean Montero tuvo el triple final

Jean Montero disputó dos encuentros con República Dominicana ante México, perdiendo el segundo duelo por un punto (88-89) al desaprovechar el exterior taronja un triple que hubiera sido decisivo. Montero acabó este partido con 5 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias para 10 de valoración. Sólo tres días antes, la estrella del Valencia Basket gano a México (85-92) con 20 puntos y 2 asistencias. Joel Soriano, cedido en Casademont Zaragoza, fue otro de los destacados con 14 puntos y 7,5 rebotes para 21,5 de valoración de promedio.