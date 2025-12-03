Horario y dónde ver el Perfumerías Avenida-Valencia Basket

Partido importante para el Valencia Basket. El conjunto taronja pone rumbo a Salamanca en la primera jornada intersemanal de LF Endesa. El conjunto taronja quiere alargar las buenas sensaciones, en el que es también el primer duelo ante uno de sus tradicionales rivales directos en competición nacional, y extender así una racha que ya alcanza las 7 victorias seguidas. El gran obstáculo que sigue enfrentando el combinado valenciano es la corta rotación en el juego interior con dos partidos cada semana, con la carga de minutos que supone para algunas jugadoras de la plantilla. La cita es este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Pabellón Wurzburg Silvia Domínguez y podrá verse en directo a través de Teledeporte.

Rubén Burgos no podrá contar con dos de sus jugadoras profesionales en este partido, puesto que Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible. Raquel Carrera se perderá los próximos partidos para recuperar los problemas en su rodilla izquierda. El resto de las 9 jugadoras profesionales estarán disponibles. Completa la convocatoria la jugadora joven Irene Broncano.

Perfumerías Avenida es el rival más recurrente de Valencia Basket en su historia con un total de 31 enfrentamientos. El balance global es de 19-11 para las salmantinas y un empate. En las últimas campañas la superioridad es taronja si nos ceñimos a eliminatorias. En la temporada 22-23, Valencia Basket ganaba en semifinales de Supercopa y en la final por el título de liga. En la campaña 23-24 las valencianas ganaron en la final de la Supercopa y también en la final por el título. El año pasado el conjunto taronja volvió a superar a Perfumerías Avenida en la semifinal de la LF Endesa y esta misma temporada las de Rubén Burgos ganaron en semifinales de la Supercopa. Eso sí, los partidos de liga regular suelen caer en su mayoría del lado salmantino. Respecto a los partidos disputados en Wurzburg se han disputado un total de 14 encuentros con 3 victorias de las taronja, todas ellas en finales de LF Endesa y ninguna en liga regular. El último encuentro jugado en el pabellón charro fue en la semifinal de LF Endesa de la pasada campaña que acabó con un empate 76-76. La victoria más amplia de Valencia Basket fue el 48-67 de la final de liga 23-24 y la más apretada el 64-67 de la final de la campaña 21-22.

Rubén Burgos junto a sus jugadoras. / Miguel Ángel Montesinos

7-1 en LF Endesa

Valencia Basket acumula una buena racha en LF Endesa, donde lleva ya un total de 7 victorias consecutivas, lo que le convierte en el equipo con mejor dinámica en estos momentos. El combinado taronja se encuentra actualmente en segunda posición, compartiendo 7-1 con el líder Spar Girona, Casademont Zaragoza en tercera posición e IDK Euskotren en la cuarta plaza.