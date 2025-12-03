Rubén Burgos: "Asumo la total responsabilidad, prometemos más lucidez en próximos partidos"

Rubén Burgos lamentó la ocasión perdida este miércoles en la cancha del Perfumerías Avenida donde el Valencia Basket sufría su segunda derrota en la Liga F Endesa por tan sólo un punto 58-57 en un partido que tenía a su favor a falta de 10 segundos. El técnico se mostró autocrítico: "Hemos cometido un error en esta última banda a falta de 10 segundos. Asumo la total responsabilidad de ello, era una situación que hemos usado otras veces pero no hemos sido capaces de meter el balón en el campo y la fe de Avenida les ha llevado a ganar el partido" afirmó en la rueda de prensa posterior.

El entrenador valenciano resaltó la actuación de su rival al que elogió su espíritu de lucha: "Lo primero tengo que felicitar a Perfumerías Avenida y a su afición, han creído mucho y juntas y eso les ha llevado a ese parcial final que ha sido favorable para ellas".

Un partido de defensas

Rubén Burgos destacó el poderío defensivo de ambos equipos: "El partido estaba siendo marcado más por las defensas, somos los dos equipos que menos puntos encajamos de la competición".

La falta de acierto en el tiro de ambos equipos marcó los dos primeros cuartos en opinión del técnico taronja: "Hemos empezado con poco acierto, con lanzamientos por ambos lados, tiros desde la pintura, poco acierto en el tiro de tres". Burgos resaltó la mejoría de su equipo tras el descanso: "Nosotras queríamos tirar más de tres independientemente del acierto, con esa idea hemos salido del vestuario al descanso y el parcial del tercer cuarto sí ha sido muy favorable para nosotras, jugando como queríamos, con continuidad, y con una excelente defensa. Creo que Avenida sólo ha logrado seis puntos en el tercer cuarto".

Aunque esperaban la reacción local, Burgos reconoció que no habían sabido frenarla: "Su manera de volver tenía que ser desde la línea de tres y desde la generación de Iyana Martín, pese a saberlo y haber trabajado colapsar esas opciones, no lo hemos conseguido ni en el bloqueo directo ni punteando a sus tiradoras, y eso las ha metido en el partido".

Para el técnico el resultado demuestra "la Igualdad entre los equipos tanto de arriba como de abajo" y ya pasa página: "Hay que seguir, esto no para, estamos inmersas ambas en Eurocup y Euroliga y hay que seguir trabajando". Aún así, el técnico espera que esta derrota sirva de aprendizaje: "Prometemos más esfuerzo y lucidez en las decisiones en próximos partidos".