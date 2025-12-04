Fichaje temporal del Valencia Basket

Nuevo fichaje del Valencia Basket. El conjunto taronja ha anunciado este jueves que ha alcanzado un acuerdo con la alero/ala-pívot Nia Coffey (30 años, EE. UU., 1.85m) para que se incorpore de forma temporal al primer equipo femenino a las órdenes de Rubén Burgos hasta principios de marzo, con opción de ampliar su contrato hasta finales de abril, para ayudar al equipo en este tramo de competición, ya que después la jugadora regresa a la competición americana, por lo que no podría jugar los play-offs con el conjunto taronja. La jugadora estadounidense cuenta con una amplia experiencia y su polivalencia le permite ayudar tanto en posición de 3 como de 4. Llega procedente de Atlanta Dream de la WNBA.

Las últimas bajas, sin Carrera hasta 2026 ni Iagupova, el club se puso manos a la obra para encontrar este perfil polivalente, el club confía en la capacidad de la actual plantilla para sobreponerse a estas ausencias, aunque también es cierto que por delante viene un calendario complicado que puede marcar el futuro del equipo, tanto en la Euroleague Women como en la LF Endesa.

En ese perfil está Coffey. La jugadora, natural de Saint Paul en Minnesota, se formó en la Universidad estadounidense de Northwestern, destacando desde bien pronto con el reconocimiento de ser la primera jugadora en la historia del centro educativo en ser incluida en el quinteto ideal de la conferencia como novata. Los siguientes cursos siguió creciendo y aportando con buenos números y en su temporada de senior rompió algunos récords de la Universidad tales como más partidos consecutivos anotando en dobles dígitos, rebotes totales o tiros libres anotados. La norteamericana cerró esta etapa como la primera jugadora de la NU en formar parte del quinteto ideal de la conferencia en sus cuatro años universitarios. En 2017 Coffey fue seleccionada en la primera ronda del draft de la WNBA en el quinto puesto por San Antonio Star (que poco después pasaría a ser Las Vegas Aces), el puesto más alto conseguido por una jugadora salida de Northwestern. Ahí empezó su carrera al más alto nivel. En esos primeros años fue pasando por varios equipos como Atlanta Dream, Phoenix Mercury y Los Angeles Sparks, hasta que en 2022 regresó a Atrlanta Dream, donde ha competido los tres últimos cursos.

Experiencia internacional

Al mismo tiempo que Coffey disputaba la WNBA, fue también intercalando algunas temporadas con otras competiciones. Su primera experiencia fue en Maccabi Ramat Gan de la liga israelí en la temporada 2017-18. El siguiente año probó en Australia de la mano de Adelaide Lightning, donde fue nombrada MVP y All Star de la liga nacional con un promedio de 17,5 puntos, 8,4 rebotes y 2 asistencias por partido. En enero de 2019 se unió por unos meses al Arka Gdynia polaco y, tras su paso por la WNBA, se incorporó para el inicio de la siguiente temporada al Cukurova, donde jugó por primera vez en EuroLeague Women con una media de 10 puntos, 11,8 rebotes y 4 asistencias por partido.

Nia Coffey llega procedente de Atlanta Dream de la WNBA. / WNBA

En enero de 2021 regresó por unos meses a Israel con el Maccabi Haifa antes de fichar la temporada 2021-22 por el Flammes Carolo francés, con el que disputó EuroCup Women con un promedio de 11,7 puntos, 2,6 rebotes y 10,7 de valoración por encuentro. Su último equipo fuera de Estados Unidos fue el Townsville Fire, donde firmó a principios de este año, con el que llegó a la final de la liga australiana firmando una media de 12 puntos por partido.