Pedro Martínez: "Estos parones te cortan el ritmo, pero es lo que hay"

Valencia Basket vuelve al ruedo de la Euroliga este viernes a partir de las 20:15 horas con un compromiso de lo más complicado en cancha del Panathinaikos. Este jueves ha sido turno para el último entrenamiento previo al partido y la correspondiente rueda de prensa de Pedro Martínez, en la que ha analizado el partido, así como el estado físico de los jugadores que vienen de su selección y de los lesionados.

El conjunto taronja se mide a uno de los colíderes de Euroliga hasta la fecha, pero Pedro Martínez no quiere hablar de "golpes sobre la mesa", aunque sí destaca la dificultad máxima del partido y avisó de que "estos parones te cortan el ritmo, pero es lo que hay".

Pedro Martínez, durante el partido ante el Bayern Munich / M. A. Polo / VBC

Cansancio para los internacionales

El primer partido posparón llega con varios kilómetros de recorrido, y el cansancio que ellos conlleva, para jugadores como Jean Montero o Nate Reuvers. Quien llega en peor situación es el dominicano y así lo valora el técnico: "Lo peor es que Montero llegó ayer por la noche. Reuvers llegó antes, pero Montero jugó el partido más tarde y estaba lejos, ha hecho el entreno de hoy y estaba perjudicado por el jetlag, una semana un poco loca para él".

En cuanto a los lesionados, Pedro confirmó que "Xabi tiene una lesión muscular y es baja", mientras que no cerró la puerta a la vuelta de Braxton Key, aunque lo más probable es que regrese el sábado frente a Baskonia" "Braxton en un principio va mejor, se lesionó antes, hay alguna posibilidad de que el domingo juegue, depende de cómo evolucione".

Braxton Key / VBC

Sin valoraciones

A Pedro se le pidió, además, una valoración sobre el camino recorrido esta temporada, pero el técnico dejó claro que no es momento de valorar nada, sino de seguir compitiendo: "No me gusta hacer valoraciones en el momento de competir. Hemos hecho una primera parte de la temporada y ahora tenemos más meses para competir, no pensar en lo que hemos hecho. Es momento de competir comenzando por este fin de semana, luego tenemos muchos partidos seguidos y no tenemos una competición. La haremos cuando termine la competición".

Por último, fue preguntado por los últimos ceses de algunos entrenadores en Europa, como por ejemplo el de Joan Peñarroya del Barça: "Desde el punto de vista de los entrenadores, hay muchísimas posibilidades de que seamos cesados, nos ha pasado a todos, les pasa hasta a los más grandes, es lo que hay, hay que asumirlo. Para mí, mi opinión de los cesados es la misma que la de antes: son grandísimos entrenadores todos. Nuestra profesión es muy buena, tiene cosas muy buenas y otras malas. Hay que mirar hacia adelante".