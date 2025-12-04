Prueba de fuego en el infierno griego

Tras el primer parón por compromisos internacionales de la temporada, Valencia Basket regresa al ruedo de la Euroliga y lo hace con una auténtica prueba de fuego de las que forjan a los grandes equipos. El conjunto taronja viaja hasta Grecia, concretamente a Atenas, para medirse a partir de las 20:15 horas al Panathinakos y a su infernal cancha en la jornada 14 de la competición.

Aunque Pedro Martínez no ha querido calificarlo como tal, puede considerarse un examen de nivel para VBC, y es que Panathinaikos es uno de los mejores equipos de Europa en este primer tramo de competición, compartiendo liderato de Euroliga con Hapoel Tel Aviv y Estrella Roja con un balance de nueve triunfos y cuatro derrotas. Valencia Basket ya sabe lo que es 'cargarse' a uno de los 'cocos', lo hizo hace no mucho con Estrella Roja, aunque fue en el Roig Arena.

Para esta prueba tan exigente Pedro Martínez está obligado a lidiar con una plantilla que quizá no esté al cien por cien físicamente. Especialmente Jean Montero, que regresó hace unas horas de la concentración con su selección y, aunque pudo entrenar este jueves, lo hizo "perjudicado por el jet lag", según indicó el técnico. "Ha sido una semana un poco loca para él", añadió. Quien ha tenido algo más descanso aunque también ha disputado minutos con su selección es Reuvers. Sobre estos parones internacionales lamentó que "no son lo ideal porque cortan el ritmo de los equipos, pero es lo que hay".

Jean Montero, en una acción del partido ante Stefan Jovic. / M. A. Polo / VBC

En cuanto a la enfermería, Pedro confirmó la baja de Xabi López-Arostegui por "una lesión muscular" y prácticamente descartó también a Braxton Key, que podría reaparecer ante Baskonia: "En un principio va mejor, se lesionó antes, hay alguna posibilidad de que el domingo juegue, depende de cómo evolucione".

Pedro Martínez analiza el partido

Sobre el choque ante Panathinaikos, Pedro restó importancia a la categoría del partido, dejando claro que lo importante es dar la mejor versión y competir con intensidad: "El objetivo está por encima de ganar, no puede ser todo ganar o perder. El objetivo es intentar hacer el mejor partido que podamos y estar en nuestros máximos de rendimiento, esfuerzo e intensidad y competir".

Entrenamiento / VBC

Valencia Basket parte en esta jornada 14 de Euroliga desde la séptima posición, con un balance de ocho triunfos y cinco derrotas, el mismo que Zalgiris, Mónaco y Olympiacos, cuarto, quinto y sexto respectivamente, y a solo una victoria de los tres líderes, entre los que se encuentra su rival de este viernes.

Un rival repleto de talento

Que el Panathinaikos haya ganado sus cuatro últimos partidos de Euroliga no es casualidad. El conjunto griego, además, está haciendo del Telekom Center un auténtico fortín, y es que no conoce la derrota en su cancha desde hace dos meses, cuando el Barça consiguió asaltar el pabellón griego y provocar la única derrota de la temporada de Panathinaikos en su casa.

Son registros avalados por una plantilla repleta de talento, que supone una dura prueba para la defensa taronja. En puntos destaca el exNBA Kendrick Nunn, que es el máximo anotador del conjunto verde y el cuarto mejor de la EuroLeague con 18,5 puntos por noche, siendo el que más canastas de dos anota (5,2) con un 40,4% en triples. Por su parte, el español Juancho Hernangómez está mostrando su versión más reboteadora. El internacional español es el tercer mejor reboteador ofensivo (2,6) y el cuarto mejor defensivo (4,5) del torneo para un total de 7,1 rebotes a los que añade 9,1 puntos.

Omari Moore / VBC

Además, a ese elenco hay que sumar ahora a Kenneth Faried, que llegó al equipo verde hace poco por las lesiones de sus pívots y su impacto en cuatro partidos ha sido tan grande que le ha valido para ser escogido como MVP del mes de noviembre en la EuroLeague. “The Manimal” ha acreditado desde su llegada 13,5 puntos, 7,5 rebotes y 2 tapones por noche. Otros nombres a destacar son los exNBA Cedi Osman y Richaun Holmes o Sloukas.

Tanto talento ofensivo convierten a Panathinaikos en el segundo equipo que menos porcentaje de posesiones malgasta de Euroliga (12,2%). De hecho, en estos últimos siete partidos, el equipo griego es el mejor equipo ofensivo de la competición. Ha subido su media hasta los 90,4 puntos entre la jornada 7 y la 13 y tiene la mejor eficiencia ofensiva en ese lapso de partidos (1,24).

Precedentes

En los seis partidos disputados hasta la fecha en Grecia entre Panathinaikos y VBC, el balance es 4-2 favorabe a los verdes, mientras que el histórico de partidos general entre ambos equipos está empatado a seis, por lo que el partido de este viernes servirá para que uno de los dos conjuntos desempate momentáneamente el 'head to head'.