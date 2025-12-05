Horario y dónde ver el Panathinaikos AKTOR Athens-Valencia Basket

Nuevo partido de Valencia Basket, que regresa a la competición tras el parón por los partidos de las selecciones nacionales visitando la pista de uno de los equipos más en forma de la competición, el Panathinaikos AKTOR Athens. El primer equipo masculino disputa un encuentro correspondiente a la jornada 14 de la EuroLeague este viernes 5 de diciembre, 20:15 horas, partido que podrá ver en Movistar+ Plus y seguirse en Superdeporte.es.

No será un duelo fácil para el equipo taronja, donde el objetivo pasa por volver a sumar como visitante en la máxima competición europea en la cancha de un rival que solo ha perdido un partido como local (ante el FC Barcelona el 3 de octubre), que hace más de dos meses que no conoce la derrota en casa y que encadena una racha de siete victorias consecutivas. Y que además se ha mostrado como el mejor equipo ofensivo de la competición en los últimos siete partidos, un reto titánico para un Valencia Basket que presenta los mejores números defensivos en ese mismo lapso de partidos. Con un balance histórico general igualado que se desequilibrará tras este encuentro, el equipo taronja ha podido salir del OAKA con el triunfo en dos de sus seis visitas anteriores. El equipo taronja afronta este partido con las ausencias de Xabi López-Arostegui (lesión muscular en la pierna derecha) y Braxton Key (que sigue con su recuperación tras tener que retirarse del último partido). Valencia Basket comienza esta jornada en la séptima posición de la EuroLeague con un balance de 8-5.

El rival

El Panathinaikos AKTOR Athens llega a este partido con una de las mejores rachas de la competición tras haber encadenado cuatro victorias antes del parón, lo que le ha permitido subir hasta la tercera posición con un 9-4 en su casillero. Además de la referencia ofensiva que pone Kendrick Nunn y la versión más reboteadora de Juancho Hernangómez dentro de una plantilla cargada de talento con uno de los mejores cuartetos exteriores del torneo con el que forman el propio Nunn, Sloukas, Grant y TJ Shorts, esa dinámica positiva ha coincidido con la llegada de Kenneth Faried, que llegó desde Taiwan hace un mes por las lesiones en el juego interior del equipo verde y que ha tenido un rendimiento tan bueno que ha sido elegido como MVP del mes de noviembre en la Euroliga. El conjunto griego mantiene la ausencia de Mathias Lessort mientras que Cedi Osman y Richaun Holmes son duda para este partido.

Valencia Basket vuelve a competir visitando la complicada pista del Panathinaikos AKTOR Athens. / Eduardo Ripoll

El equilibrio en los precedentes se romperá el viernes

El histórico de enfrentamientos entre estos dos equipos en la máxima competición continental ha estado siempre muy equilibrado y llega a este partido con un empate a seis triunfos para cada lado. Durante las cuatro primeras temporadas en las que se vieron las caras, cada uno de los equipos ganó un partido: en la campaña 2010-11 los dos ganaron como visitante y en los cursos 17-18, 19-20 y 20-21 se impuso siempre el equipo de casa. En la temporada 2022-23 Valencia Basket ganó tanto en la Fonteta (94-91) como en el OAKA (91-92) poniendo el balance general a su favor. En el curso 2023-24, el conjunto griego ganó tanto en Atenas (90-73) como en Valencia (81-82), devolviendo el equilibrio al histórico. En el caso de que el Panathinaikos AKTOR Athens defendiera su pista el viernes, sería la primera vez en la que uno de estos equipos encadena tres victorias ante el otro.