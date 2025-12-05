Incorporación importante a los entrenamientos de Valencia Basket

Buena noticia en el Valencia Basket. Cristina Ouviña ya se ejercita con el primer equipo tras un periodo de tres meses de puesta a punto individual tras haber sido madre en junio. La base aragonesa ya trabaja a las órdenes de Rubén Burgos junto a sus compañeras, un refuerzo importante para la plantilla. De momento no hay fecha a su vuelta a los partidos pero tal y como asegura el club queda "un día menos para verte jugar sobre el parqué del Roig Arena"

En septiembre de 2024, Ouviña anunció el cese de su actividad deportiva al haberse quedado embarazada y en junio de 2025 la jugadora del equipo 'taronja' fue madre. El pasado mes de septiembre, la jugadora retomó la actividad pero lo hizo con un plan especial de puesta a punto personal que ha durado cerca de tres meses y tras el cual se ha incorporado ya al trabajo colectivo del equipo que dirige Rubén Burgos. Un paso más en su vuelta a la 'normalidad' y un gran refuerzo para el conjunto taronja esta temporada.

Cristina Ouviña ya se ejercita con el primer equipo del Valencia Basket. / Valencia Basket

Mamá el pasado mes de junio

La base aragonesa daba a luz el pasado mes de junio a su primer hijo, Julen. Tan sólo dos meses más tarde, la jugadora tatonja está preparada para volver a las canchas. La base taronja señalaba que en este regreso a la dinámica del baloncesto profesional “es todo novedad, es adaptarte a tu nuevo estilo de vida. Pero con las mismas ilusiones, con las mismas ganas. Ir poco a poco adaptándome a mi nuevo cuerpo, a mi nueva vida, y poco a poco intentar estar lo antes posible ayudando al equipo”.

Ouviña destacaba en su día que “para mí es como volver cuando nada es igual, pero entiendo que las ganas y la ilusión es siempre la misma” y recalcaba tener “una motivación extra, que es mirar a la grada y ver a mi hijo allí. Entonces eso es ahora mismo lo que también me motiva. Volver a la máxima categoría, al máximo nivel, con la aspiración de volver a intentar ganar los títulos, y eso, con dos ojos nuevos en los que mirarme”.

Un año más de contrato

El club anunció el pasado 20 de mayo que ampliaba la vinculación de la jugadora hasta junio de 2026 tras no haberse ejercido la cláusula de salida que existía en el contrato, en una muestra de confianza en la jugadora de cara a una temporada en la que aspiran a luchar por todos los títulos: Liga Femenina Endesa, Euroliga, Copa de la Reina y Supercopa. La aragonesa compartirá responsabilidad en la dirección de juego con Leticia Romero y con la internacional montenegrina Marija Lekovic.