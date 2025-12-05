Pedro Martínez y Ergin Ataman analizan la victoria taronja ante el Panathinaikos

Pedro Martínez aseguró tras la victoria de su equipo en la pista del Panathiniakos (79-89) que "ganar en una cancha así y a un equipo con la experiencia y la calidad del conjunto griego es una muy buena noticia".

"La primera parte no fue mala pero podemos jugar mejor y en el tercer jugamos muy bien, con muy ritmo, controlando el rebote y pasando en la buena dirección", apuntó el técnico del conjunto valenciano en la rueda de prensa posterior al choque.

"Hemos jugado un buen partido. La primera parte había sido buena pero tuvimos un mal final y tal vez la diferencia fue demasiada. El inicio del tercer cuarto ha sido muy bueno, ellos ha habido un momento que parecían cansados y lo hemos aprovechado. La segunda parte ha sido excelente", añadió.

Antes, en declaraciones a Movistar +, destacó que "hemos hecho un esfuerzo similar en todos los cuartos, estuvimos bastante bien en defensa y sumamos en momentos claves sumamos puntos de Darius, de Papi y de Reuvers de gran personalidad".

Darius Thompson, a la derecha, recibió los elogios de Pedro Martínez y de Ataman. / Jorge Valero

Además, elogió el trabajo de un Darius Thompson que fue decisivo con su partidazo. "Ha estado muy bien, tiene ese punto de experiencia, de personalidad, de ser muy ganador y no le quema el balón. En defensa también ha estado bien, tiene buenas condiciones físicas y es muy competitivo".

Ataman elogia a Darius y al Valencia BC

Por su parte, Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos, aseguró que en la primera parte sí que jugaron a buen nivel. "Perdimos en el inicio del tercer cuarto, en el que concedimos de salida un 0-9 y perdimos el control del partido", lamentó.

"Ellos han crecido en confianza y Darius Thompson jugó muy bien el 'uno contra uno'. No hemos merecido ganar, el Valencia BC jugó un gran partido", señaló. Ataman ,que dijo que sus dos pívots jugaron "un partido terrible".