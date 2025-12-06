Baskonia - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa en directo
El cuadro taronja visita al equipo vasco para tratar de seguir avanzando en la Liga Endesa ante un cuadro siempre peligroso. Consulta el horario y cómo ver el partido en vivo
La Liga Endesa se presenta con fuerza esta semana para el Valencia Basket. El equipo de Pedro Martínez mantiene el liderato en la competición doméstica con un balance de 7 victorias y una única derrota. La cita es frente al siempre peligroso Baskonia, que actualmente se encuentra en mitad de tabla con cuatro victorias y cuatro derrotas. El cuadro taronja llegará a la cita tras darle una paliza al Girona, mientras que los vitorianos se impusieron en el derbi vasco al Bilbao Basket.
El Valencia Basket no pierde un partido desde el pasado 13 de noviembre en su visita a París en la Euroliga, por lo que se espera que el equipo esté a la altura de su nivel y ofrezca su mejor cara este domingo. El liderato de la ACB está en juego.
Bajas de peso en Baskonia
Sedekerskis y Forrest serán bajas, por lo que los de Pedro Martínez evitan así al base estadounidense, quien promedia 16 puntos por partido y una valoración de 25,5 de media; también al alero lituano, clave en las rotaciones. Hay que recordar que su otro gran anotador, Luka Samanic, abandonó recientemente el equipo, por lo que el peso de generar canastas recaerá principalmente en Timothé Luwawu-Cabarrot, alero francés que promedia casi 19 puntos por partido.
⏰ Hora y dónde ver el Baskonia - Valencia Basket
Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido cargado de historia. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales. Respecto a la televisión, no te pierdas el Baskonia - Valencia Basket, a las 19.00 horas en DAZN Baloncesto (O126).
