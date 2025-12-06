Cristina Ouviña, con opción de jugar 574 días después

La última dolorosa derrota ante el Perfumerías Avenida en Salamanca obliga a reaccionar para no descolgarse de la cabeza de la Liga Femenina Endesa ( a una victoria del Spar Girona y Casademont Zaragoza), pero al margen de la importancia de un triunfo ante el Spar Gran Canaria, el partido de este domingo en el Roig Arena tendrá un plus de emotividad, ya que puede ser el del regreso de Cristina Ouviña a las pistas 574 días después de su último partido oficial.

La aragonesa, que recientemente volvió a entrenar con el grupo tras su parón para ser madre, ha entrado en la listada de convocadas de Rubén Burgos, a la espera de saber si puede disputar ya sus primeros minutos desde el 15 de septiembre de 2024, cuando jugó su último partido en un amistoso de pretemporada ante el Spar Girona. Eso sí, no juega un encuentro oficial desde el 12 de mayo de 2024, en el último duelo de la final de LF Endesa ante Perfumerías Avenida, en el que sería el segundo título consecutivo de liga del equipo taronja.

A pesar de su regreso, Rubén Burgos tendrá aún dos bajas, ya que a la ausencia de Raquel Carrera por lesión, se le suma el hecho de que la reciente incorporación Nia Coffey todavía no se ha unido al grupo.

Burgos analiza el partido

El técnico taronja, por su parte, destacó el nivel de un rival que viene con alguna extaronja como la valenciana Claudia Contell o Thiama Kamara. “De nuevo tenemos doble competición, en este caso dos partidos esta semana de Liga Femenina Endesa y en casa siempre con máxima energía para recibir a un rival que viene con dos victorias consecutivas, pero venía de unos resultados muy ajustados anteriormente, compitiendo muy bien y con una rotación corta, pero muy sólida y especialmente un equipo muy anotador, con un buen ritmo ofensivo.

Cristina Ouviña, en un entrenamiento reciente con sus compañeras. / VBC

A ello añadió que "las victorias coinciden con la incorporación de tres jugadoras nuevas al roster, en una posición de base, Dillard, así como sus dos nuevas pívots interiores. El equipo tiene dos individualidades claras, muy buen rendimiento de nuestra jugadora de cantera, Claudia Contell, jugando un baloncesto excelente, nos alegramos mucho por ella, y de la jugadora interior, Merceron, ahora mismo MVP de la liga y aportando en muchas facetas del juego. Es una jugadora en posición de 4 o 5, que tenemos que estar muy pendientes de su juego. También nos visita nuestra ex del año de Liga Femenina 2, Thiama Kamara, espero que seguramente será muy bien recibida, y por el resto, yo creo que tenemos que insistir en mejorar nuestras normas básicas defensivas contra un equipo cuyo potencial es el juego en transición, individualidades, pero también amenazan en el tiro exterior con Richardson”.

Precedentes

Este será el undécimo enfrentamiento entre el Valencia Basket y el Spar Gran Canaria en LF Endesa y el combinado de Rubén Burgos se ha llevado todos ellos con un 10-0. Atendiendo a los resultados en tierra valenciana el resultado más ajustado fue el 67-61 de la temporada 21-22 y el más amplio el 81-48 de la campaña 20-21. El último enfrentamiento en la Fonteta se saldó con un 82-57 y la última vez que se vieron las caras ambos equipos fue en La Paterna con un resultado histórico de 69-103. En casa, además, las taronja aún no han perdido ningún partido en la LF Endesa.

El rival

El Spar Gran Canaria está viviendo un inicio de temporada complicado. Después de haber mantenido la categoría con solvencia, acabando en décima posición la pasada campaña, el equipo empezó este curso con un 0-7. Ahora encadena dos triunfos seguidos ante Baxi Ferrol y Kutxabank Araski que le han permitido escalar mínimamente, fuera de los puestos de descenso.

Respecto a la plantilla, el combinado canario ha hecho una gran revolución, manteniendo solo a Claudia Contell en la plantilla. Ya no continúan Karla Erjavec, Kai James, Paola Burani, Melisa Gretter, Dominique Toussaint y Nneka Ezeigbo.