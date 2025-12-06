El líder llega en racha al Buesa Arena

Si en cualquier otro año la visita al Buesa Arena era motivo de máxima preocupación dados los precedentes históricos del Valencia Basket ante el Baskonia, los taronja llegan este año con más confianza que nunca después de encadenar cinco victorias seguidas entre Liga Endesa y Euroliga, aunque conscientes también de la dificultad de un rival que encadena siete triunfos consecutivos ante su público y que no pierde como local desde hace mes y medio.

El partido les llega a ambos sin apenas descanso al haber jugado sus respectivos partidos de Euroliga el viernes, pero mientras los vitorianos jugaron como locales ante el Emporio Armani Milan, los de Pedro Martínez lo hicieron lejos de casa, en el infierno griego de OAKA, de donde salieron con una más que meritoria victoria en un espectacular partido de Darius Thompson.

Allí no pudo jugar un Jean Montero que acusaba el cansancio de su largo viaje a México y la República Dominicana en las ventanas FIBA, pero si no hay contratiempos de última hora, estará disponible para volver a jugar ya en Vitoria.

Nate Reuvers, en el partido del viernes ante el Panathinaikos en Atenas. / Panathinaikos

Un partido en el que Pedro Martínez tendrá la baja segura de López-Arostegui por lesión, a la espera de saber si puede contar con al ala-pívot Braxton Key, aunque el técnico taronja ya no tendría que hacer un descarte de entre los extracomunitarios tras haber logrado Omari Moore la nacionalidad de Macedonia del Norte.

Yankuba Sima: "Lo de Atenas fue un subidón para todo el equipo"

El pívot de Valencia Basket, Yankuba Sima, admite que llegan con confianza y señala en la previa de este encuentro que “venimos de una victoria muy importante para nosotros. Yo creo que era un golpe sobre la mesa jugar contra un equipo como Panathinaikos y competirles e incluso ganarles ahí en el OAKA. Ha sido un subidón para todo el equipo. Y bueno, ahora estamos con confianza, estamos en una muy buena dinámica y ojalá poder continuar con esa dinámica contra el Baskonia. Siempre se han caracterizado por jugar muy bien en casa, un equipo que tiene mucha garra y últimamente están jugando muy bien, compitiendo todos los partidos y contra rivales muy complicados. Así que mañana tenemos que estar concentrados y dar nuestra mejor versión si queremos salir de aquí con la victoria. Tienen estilos muy dinámicos, tienen mucho volumen de tres, dentro tienen a jugadores súper físicos que rebotean muy bien, entonces son estilos parecidos a los que jugamos, pero yo creo que el que se imponga mejor y el que tenga mejores porcentajes tendrá más opciones de ganar el partido mañana”.

El gran peligro del rival

El internacional francés Timothé Luwawu-Cabarrot llega a este inicio del mes de diciembre no solo como el mejor anotador de la Liga Endesa con 18,8 puntos (empatado con Santi Yusta), sino también como el jugador que más triples anota en la Liga Endesa ni en la Euroliga. El Baskonia, además, ha reaccionado rápido a la salida de Hamidou Diallo con la contratación de Gytis Radzevicius. Su capitán Tadas Sedekerskis no jugó el viernes por enfermedad y su participación en el partido es dudosa, mientras que Trent Forrest entró en la convocatoria de ese choque tras su lesión, pero todavía está por ver si ocupará una de las dos plazas disponibles para los cuatro extracomunitarios de los que dispone el Kosner Baskonia.