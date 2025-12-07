Directo: ¡Valencia Basket se hunde en el segundo cuarto!

Si en cualquier otro año la visita al Buesa Arena era motivo de máxima preocupación dados los precedentes históricos del Valencia Basket ante el Baskonia, los taronja llegan este año con más confianza que nunca después de encadenar cinco victorias seguidas entre Liga Endesa y Euroliga, aunque conscientes también de la dificultad de un rival que encadena siete triunfos consecutivos ante su público y que no pierde como local desde hace mes y medio.

El partido les llega a ambos sin apenas descanso al haber jugado sus respectivos partidos de Euroliga el viernes, pero mientras los vitorianos jugaron como locales ante el Emporio Armani Milan, los de Pedro Martínez lo hicieron lejos de casa, en el infierno griego de OAKA, de donde salieron con una más que meritoria victoria en un espectacular partido de Darius Thompson.

⌚ 00:00 📍 BASKONIA 44-39 VALENCIA BASKET 📰 FINAL DE LA PRIMERA MITAD EN VITORIA

⌚ 00:00 📍 BASKONIA 44-39 VALENCIA BASKET 📰 Triple de Kurucs para cerrar la primera parte

⌚ 00:16 📍 BASKONIA 41-39 VALENCIA BASKET 📰 Falta sobre Montero; anota ambos

⌚ 00:54 📍 BASKONIA 40-37 VALENCIA BASKET 📰 Anota Howard dos más desde la línea de libres

⌚ 01:11 📍 BASKONIA 38-37 VALENCIA BASKET 📰 Dos más para Sima

⌚ 01:20 📍 BASKONIA 38-35 VALENCIA BASKET 📰 Triple de Luwawu-Cabarrot

⌚ 01:48 📍 BASKONIA 35-35 VALENCIA BASKET 📰 Triple de Luwawu-Cabarrot

⌚ 03:00 📍 BASKONIA 32-35 VALENCIA BASKET 📰 Intercambio de canastas: Spagnolo y responde Sima

⌚ 03:28 📍 BASKONIA 30-33 VALENCIA BASKET 📰 Canasta de Larry