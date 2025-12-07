Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: ¡Valencia Basket se hunde en el segundo cuarto!

Bienvenidos a la narración en vivo del partido entre Valencia Basket y Baskonia correspondiente a la Liga Endesa 2025. Te contamos cada jugada, el marcador en tiempo real y los momentos más destacados desde el Fernando Buesa Arena

Si en cualquier otro año la visita al Buesa Arena era motivo de máxima preocupación dados los precedentes históricos del Valencia Basket ante el Baskonia, los taronja llegan este año con más confianza que nunca después de encadenar cinco victorias seguidas entre Liga Endesa y Euroliga, aunque conscientes también de la dificultad de un rival que encadena siete triunfos consecutivos ante su público y que no pierde como local desde hace mes y medio.

El partido les llega a ambos sin apenas descanso al haber jugado sus respectivos partidos de Euroliga el viernes, pero mientras los vitorianos jugaron como locales ante el Emporio Armani Milan, los de Pedro Martínez lo hicieron lejos de casa, en el infierno griego de OAKA, de donde salieron con una más que meritoria victoria en un espectacular partido de Darius Thompson.

