Pedro Martínez, sobre la canasta ganadora de Taylor: "Se ha equivocado, no ha entendido la jugada"

Muy satisfecho pero, como siempre, con los pies en la tierra, Pedro Martínez analizó en sala de prensa la gran victoria de su equipo en el Buesa Arena. El técnico de Valencia Basket destacó que la canasta de Taylor demuestra que, a veces, el factor humano está por encima de la táctica.

Antes de salir a sala de prensa, Pedro fue entrevistado en el micrófono de DAZN y dejó un análisis muy sincero de la jugada ganadora del partido: "Ha salido de mierda, buscábamos otra cosa, Kameron se ha equivocado, no ha entendido lo que queríamos hacer, pero lo ha arreglado (risas). Un héroe, pero buscábamos otra cosa".

Kameron Taylor / ADRIAN RUIZ HIERRO

Valoración del partido

"Muy igualado si quitas los primeros minutos, que es cuando hemos jugador mejor. El resto del partido un poco fuera de ritmo, porque siempre pasa, juegas como puedes, no como quieres. Nos han controlado durante muchos minutos. El tercer cuarto ha sido más igualado pero hemos tenido mejores sensaciones que en el segundo. El último cuarto... punto arriba punto abajo, jugadores muy buenos: Cabarrot, Taylor, Montero, acierto en los tiros libres. Importante también el rebote ofensivo que nos ha dado muchas opciones".

Saber sufrir

"También destacar el factor humano, que está por encima de la táctica, la suerte. El último tiro tenía mucha presión y estaba bien defendida. No ha salido lo que queríamos pero ha salido cara".

Semana muy buena

"De aquí a un rato a pensar en la siguiente. Esto no para. No hay que pensar en lo último que has hecho. Preocupados por la lesión de Badio que no pinta muy bien. Solo quiero pensar en lo siguiente".

Tiempo muerto final

"Esto es el baloncesto. Los entrenadores somos menos importantes de lo que algunos dicen. Nosotros sabemos la importancia que tenemos, para tener identidad y el día a día, pero en la táctica es más importante el factor humano. Ellos han tenido un jugador que ha asumido galones y ha hecho un buen partido pero en la última... un canastón de Taylor que está por encima de todo".