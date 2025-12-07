Rubén Burgos: "Una alegría ver a Ouviña de vuelta, se merecía un día así"

Rubén Burgos tomó la palabra en sala de prensa tras la victoria de su equipo en el Roig Arena ante SPAR Gran Canaria. El técnico analizó el choque, mostrándose satisfecho por cómo su equipo mejoró cuando lo necesitaba y, sobre todo, por la vuelta de Cristina Ouviña. También habló del exigente doble enfrentamiento contra Casademont Zaragoza y lo que puede aportar la nueva incorporación, Nia Coffey.

Análisis del partido

"Hemos jugado una mejor segunda parte defensiva que nos hace conseguir la ventaja final, habíamos tenido dos días para prepararlo, sabíamos a lo que jugaban, nos alegramos de ver a Claudia Contell jugar así. Desde la defensa lo habíamos preparado pero en el segundo cuarto no hemos estado a la altura, queríamos bajar esa puntuación. En el descanso lo hemos hecho y hemos continuado aprovechando la ventaja en el bloqueo directo, especialmente Leti. Lo hemos aprovechado a pesar del poco acierto de tres. El dominio del rebote nos ha permitido mantener la renta. Una alegría ver a Cris de vuelta, se merecía un día así".

Los momentos de dificultad

"Es cierto que en los partidos hay cosas buenas y menos buenas, nuestro trabajo es minimizar los momentos buenos del rival y maximizar los buenos nuestros. Hay muchos factores, no dependen todos de una jugadora, no podemos controlarlo todo. Pero trabajamos en ello, hay que estar cien por cien conectadas, jugamos en una liga de mucho talento, si tuviéramos el control de todo esto sería aburrido, esperamos mejorar".

Semana exigente: doble enfrentamiento con Casademont Zaragoza

"La temporada es exigente. Cuando compites en Euroliga juegas contra las mejores desde octubre. Nosotras competimos desde el principio por un título, la Supercopa, es nuestra realidad, tener esa exigencia es un privilegio. Lo afrontamos preparando el primer partido de Euroliga contra un super equipo, todavía más reforzado este año a todos los niveles. Nosotras a hacernos fuertes en las circunstancias actuales con la ayuda de una nueva jugadora, ha llegado con buena mentalidad. Preparamos el partido, a minimizar sus virtudes y maximizar las nuestras, trabajar en un buen plan defensivo".

Lo que puede aportar Nia Coffey

"Esperamos que sea una jugadora con atleticismo, buen nivel defensivo en posición de 3 y 4, es vertical y puede rebotear, es una jugadora de equipo por mentalidad, valores y esfuerzo. Esperamos que sea la jugadora que necesitamos. También ayudarla para facilitarle las cosas para que aporte sus virtudes".