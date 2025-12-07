Video: El triplazo descomunal de Taylor sobre la bocina para ganar al Baskonia

Este Valencia Basket está acostumbrando a los aficionados a dejar jugadas de ensueño en cada partido que disputa. Ya sea en Euroliga o en Liga Endesa, los taronja hacen gala de un juego dinámico, atractivo y muy vistoso que siempre favorece que sus jugadores se cuelen entre los ‘highlights’ de cada jornada.

Badio, Montero, Thompson, Moore… todos tienen argumentos suficientes para bien con una canasta salvadora, un triple o buen ‘crossover’ brillar cada vez que juega Valencia Basket. Esta vez le tocó a Kameron Taylor ser el héroe taronja. El norteamericano se sacó un triple de escándalo para darle la victoria a los suyos por 88-91 en un partido ajustado en todo momento, donde Baskonia vendió muy cara la derrota.

Los vitorianos lograron igualar a 88 con solo 5” por disputarse después de un descuido de Costello, que dejó solo a Diakité en la pintura y anotó para igualar. El Buesa Arena se preparaba para cinco minutos más de baloncesto con la prórroga pero apareció el héroe taronja.

Pedro Martínez pedía el tiempo muerto para dibujar una jugada que al menos le diera un tiro a su equipo. Esta se embolicó pero terminó en las manos de un Taylor al que no le tembló el pulso para elevarse sobre su defensor y enchufar el triple desde la esquina.

La intrahistoria de la jugada ganadora del Valencia Basket

Aunque las cosas no salieron como estaban previstas en el tiempo muerto taronja, sí tuvieron el desenlace deseado. Pedro Martínez aseguró en los micrófonos de DAZN al término del duelo en Vitoria que la jugada fue una “mierda”{"anchor-link":true} porque no habían dibujado esa jugada, pero “Taylor se equivocó pero terminó arreglándolo” reconoció el técnico taronja que añadió la importancia del azar en este tipo de situaciones.