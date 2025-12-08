Kameron Taylor, un 'freestyler' infalible para Pedro Martínez

"A veces el factor humano está por encima de la táctica". Es una gran frase para resumir el rumbo que ha adoptado el baloncesto en los últimos años y también para explicar gran parte del éxito de Valencia Basket. La pronunció el pasado domingo Pedro Martínez y fue su manera de analizar la canasta ganadora de Kameron Taylor ante Baskonia. Una canasta forjada desde la improvisación del norteamericano, tal y como confirmó el técnico taronja: "Kameron se ha equivocado, no ha entendido lo que queríamos hacer, pero lo ha arreglado".

Así es Kameron Taylor. Un jugador eficiente, que acostumbra a tomar las mejores decisiones posibles sobre la pista, pero también un improvisador nato. Un jugador con el talento suficiente para romper las reglas y que la acción acabe en canasta.

En este primer tramo de temporada, Taylor ya se ha vestido de héroe en más de un partido con acciones individuales en el 'clutch time' que se han traducido en victorias. La última fue este domingo ante Baskonia, pero otros ejemplos están en el trinfo ante Estrella Roja en el Roig Arena o en la conquista de la Supercopa frente al Real Madrid.

Su fichaje, un acierto total

Kameron Taylor fue una de las firmes apuestas el pasado verano de Valencia Basket, que desembolsó unos 700.000 euros para ficharlo procedente de Unicaja. La inversión fue importante, pero el tiempo está confirmando que la operación es un acierto total. Taylor se ha convertido en una pieza clave para Pedro Martínez y Valencia Basket es mejoe equipo cuando el estadounidense está en pista.

Kameron Taylor / EFE

Los datos respaldan su importancia

Las sensaciones las tienen que respaldar los datos, y los de Kameron Taylor lo hacen. El jugador de 31 años lidera la media de valoración de Valencia Basket con 17 puntos, empatado con Jean Montero. Es, además, la séptima mejor marca de toda la ACB, únicamente superado por Santi Yusta, Shermanidi, Bozic, Marcelinho Huertas, Ricky Rubio, Pantzar y Tomic.

Además, es el segundo jugador con mejor más/menos de Valencia Basket, con +9,2. únicamente superado por Costello, con +9,9. Es decir, Valencia Basket gana por más de nueve puntos durante los minutos que Kameron Taylor está sobre la cancha. En la ACB solo le superan el mencionado Costello y Raieste, de UCAM Murcia, con +12.

El equipo celebra con Taylor / VBC

Un anotador infalible

Pero lo que está convirtiendo su temporada en un sobrado sobresaliente es, sin duda, su porcentaje de acierto. Taylor parece un anotador infalible desde cualquier distancia, y actualmente lidera el porcentaje de tiros de tres en la ACB con un impresionante 68,8 por ciento de acierto. Muy por delante del segundo y tercer clasificado, Labeyrie y Guillem Vives, con un 61,9 por ciento. Taylor ha tirado 16 triples en los 6 partidos que ha disputado y ha metido 11 de ellos.

En el acierto de dos, estadística lógicamente dominada por los pívots, también destaca entre los mejores exteriores con un 60 por ciento de acierto. Además, completa sus registro de tiro con 4,1 rebotes y 2,6 asistencias por partido.

Otro dato que refuerza la transcendencia de Taylor es que la única derrota hasta la fecha en Liga Endesa llegó en uno de los partidos en los que no tuvo minutos. Desde que Omari Moore tiene pasaporte macedonio, Pedro Martínez tiene menos problemas con los extracomunitarios y Taylor corre menos peligro de ser uno de los descartes.