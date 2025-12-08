Valencia Basket - Casademont Zaragoza: horario y dónde ver gratis y en directo el partido de Euroliga femenina

Arranca la Euroliga femenina esta semana con un partidazo en el Roig Arena. El Valencia Basket recibe al también poderoso Casademont Zaragoza en casa con motivo de jornada inaugural de mayor torneo continental.

Las de Rubén Burgos quieren dejar claro que son firmes candidatas a todo y una victoria ante las líderes de la Liga Endesa Femenina sería un gran comienzo de competición. Además, tras la vuelta de Ouviña esta última jornada después de una larga baja, el equipo cuenta con otra jugadora de garantías para la rotación.

Cristina Ouviña, con Elena Buenavida en un entrenamiento en el Roig Arena. / VBC

Será la primera vez que el Casademont Zaragoza pise el nuevo Roig Arena. Eso sí, esta misma semana lo hará por partida doble, ya que el domingo volverán a verse las caras en el mismo escenario, aunque esta vez en la Liga Femenina para jugarse el liderato de la competición.

Valencia Basket - Casademont Zaragoza: horario, ver gratis y en directo el partido de la Euroleague Women del Roig Arena

Se viene una semanita cargada de emociones con los dos duelos ante el Casademont. Para el de Liga Endesa del domingo todavía hay que esperar y es que antes, este martes 9 de diciembre, deben disputar la primera jornada del Grupo F de la Euroliga Femenina en el Roig Arena a partir de las 19:15. El partido se podrá seguir gratis por televisión a través de las cámaras de À Punt y de Aragón TV, así como en la web de SUPER.

La Final Six es el objetivo.