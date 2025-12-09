Un parcial de 0-26 deja helado el Roig Arena

Si la derrota ante el Perfumerías en Liga Femenina dolió ya por cómo se produjo en un final para olvidar, la de este martes en el Roig Arena tardará en olvidarse, ya que el Valencia BC dejó escapar un partido que tenía encarrillado y que llegó a ganar de +20, en un último cuarto terrible en el que un parcial de 0-26 dejó helado el Roig Arena. Un duro golpe para las de Rubén Burgos, que ven como el Casademont Zaragoza les empata en la clasificación de la segunda fase de la Euroleague Women.

Con la recién llegada Nia Coffey por primera vez en la lista de Rubén Burgos, el técnico prefirió esperar para darle minutos y apostó de inicio por un quinteto con Leti Romero, Queralt Casas, Leo Fiebich, Marçia Araújo y Kayla Alexander.

Tras un primer intercambio de canastas, con Leti y Araújo sumando para las taronja, las locales, abrieron una gran brecha aprovechando el acierto desde el 6,75 de Queralt y una Fiebich que ponía el 12-4 y obligaba a Carlos Cantero a pedir su primer tiempo antes del ecuador del primer cuarto.

Leite, con cinco puntos seguidos, trataba de reenganchar a las mañas en el partido, pero Fiebich devolvía el parcial para sumar ya 10 puntos en su casillero. Burgos movía el banquillo pasados los seis minutos para dar entrada a Buenavida y Awa en primer lugar y ambas sumaron sus primeros puntos en un primer cuarto en el que Araújo anotó un nuevo triple para poner el 25-14.

El acierto desde el 6,75 (66%) marcaba las diferencias en un primer período en el que Ouviña y Coffey fueron las únicas taronja sin minutos.

Decepción y frustración tras una amarga derrota / Germán Caballero

Coffey debuta con buenas sensaciones

Eso sí, en la vuelta a la pista, la última incorporación taronja entró ya para empezar a mostrar el porqué de su fichaje, con un triple, dos tiros libres sin fallo y mucha movilidad y potencia en la zona.

Las taronja compartían mejor el balón y se repartían los puntos entre Leti Romero, Awa Fam y Buenavida, antes de que Araújo cerrara la primera parte con un 41-25. Leite y la extaronja Fingall eran las mejores del Zaragoza con 9 y 7 puntos respectivamente pero el mejor juego colectivo local encarrilaba el partido al descanso.

Máxima diferencia

En la reanudación, Alexander anotaba sus primeros puntos tras un primer balance de 0 de 4. Por suerte para las locales, la extaronja Merrit Hempe estaba menos acertada, con un 0 de 8 en tiros, cuatro de ellos desde el 6,75.

Fiebich y cuatro puntos consecutivos de Leti ponían el +20 en el marcador, con un 49-29 que llevaba a Cantero a parar el partido poco antes de los seis minutos de cuarto.

Vorackova, con seis puntos seguidos, intentaba hacer reaccionar a las visitantes, pero el empuje de Queralt Casas y un 2+1 de Buenavida permitían cerrar el tercer cuarto 56-40 pese a un último triple de Mawuli.

Parcial de 0-26 en 9 minutos

La victoria parecía encarrilada, pero el Valencia BC debía de mantener la misma intensidad en los últimos minutos, ante la importancia futura que pueda tener el average general. Y no lo lograron, con fallos continuos en el tiro y una defensa que no podía parar la avalancha anotadora del Zaragoza, con Mawuli, Flores, Leite y Hempe, que rompía así su malos números con tres canastas seguidas.

Las extaronja Nadia Fingall y Merritt Hempe celebran la victoria con sus compañeras / Germán Caballero

Los nervios llegaban a la pista, la precipitación llegaba en cada lanzamiento y el Zaragoza castigaba una y otra vez el aro taronja hasta que Mariona empató el partido con un triple (61-61) a falta de 1:58 para el final.

Nada cambiaba en la vuelta a la pista, Leite sumaba cinco puntos más y un nuevo triple que silenciaba el Roig Arena. El nuevo tiempo de Burgos ya no permitiría una reacción a tiempo, con Fingall y Leite cerrando el partido con un increíble 63-70. Ver para creer.