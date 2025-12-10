F. Calabuig

Las palabras de Pedro Martínez sobre el partido ante Anadolu Efes Istanbul

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, advirtió este miércoles contra la confianza antes del encuentro de la Euroliga que su equipo disputará este jueves en el Roig Arena ante el Anadolu Efes, un equipo que llega tras dos derrotas y pendiente de fichar a un nuevo entrenador. "Si te preparas pensando que vas a ganar fácil, que no nos llegan a la suela de zapato, estos son los que se pierden, los que piensas que va a ser más fácil de lo que crees. Puede pasar y es algo que se transmite", señaló el técnico en una rueda de prensa.