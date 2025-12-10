Pedro Martínez: "Si seguimos jugando así, vamos a ganar mucho más que a perder"

Pedro Martínez analizó en rueda de prensa el partido frente al Anadolu Efes Istanbul (jueves 11, 20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes), un rival que llega en horas bajas y, al que pese a su potencial deportivo y económico, los resultados no están acompañando esta temporada. Tal es así que en las próximas horas podría confirmarse el fichaje del entrenador español Pablo Laso para intentar enderezar el rumbo, una noticia de la que el técnico taronja, afirmó desconocer: "No tengo ni idea, no he escuchado nada, no tenemos esta información. Si es así, le deseo la mejor de las suertes, lo conozco perssonalmente".

Mejora en defensa

Sobre el buen momento que atraviesa el Valencia Basket motivado en parte por la solidez defensiva exhibida en los últimos partidos, Pedro Martínez no quiso darle demasiada importancia: "No sabría decir la verdad si las últimas victorias están motivadas por la mejoría en defensa. Estamos en una vorágine de partidos, siempre centrados en el siguiente, jugamos hoy y por la noche ya nos pasamos información del partido del fin de semana y ya ni hablamos de la semana siguiente, con tres partidos. No podemos confiarnos. Esta buena racha no significa que vayamos a ganar mañana, si hemos defendido bien, puede ser porque el otro equipo haya estado mal, igual te relajas y defiendes mal...".

Sobre el equipo turco, Pedro Martínez analizó: "Es uno de los equipos top de la competición por presupuesto y prestigio, tiene jugadores importantes lesionados pero aún así tiene mi máximo respeto, les hemos visto jugar. El juego interior muy difícil de defender con Osmani y Smit, es un problema para las defensas, juegan diferente a la mayoría de quipos de la liga. No es fácil adaptarnos a ellos, vamos a jugar con un equipo que defensivamente nos puede poner en problemas, no podemos ir de machitos, hombres como Cordinier la pueden liar. Máximo respeto, esto es la Euroliga, no hay partido fácil, cada uno tiene una gran dificultad, nosotros tenemos que dar la mejor versión".

Pedro Martínez observa el entrenamiento de su equipo / F. Calabuig / Francisco Calabuig

Pedro Martínez evitó hablar de objetivos, de títulos, de clasificaciones... aunque la ilusión en el entorno del club es máxima, el técnico se mantiene fiel a su línea de pensar sólo en mejorar su juego y en ganar cada partido: "Estamos centrados exclusivamente en ganar partidos no en alcanzar una posición en la clasificación, ni jugar los playoff, ni los play-in, ni ser cabeza de serie...solo en jugar lo mejor posible y eso que nos lleve adonde nos tenga que llevar".

Esfuerzo máximo

Para Pedro Martínez lo importante es dar el máximo en cada partido, en cada entrenamiento: "los valores que está poniendo el equipo en la pista son los que queremos, estoy a muerte con el equipo, tenemos que felicitar cuando las cosas salgan bien, alegrarnos en las vicotorias y ayudar cuoando perdamos. No tengo ni idea a qué aspiramos, sólo sé que quiero que en cada partido lo dén todo que se tiren al suelo, que luchen, que estén concentrados, que superen las dificutlades que nos pondrá el rival, eso lo tiene que ver la afición, es nuestro estilo, lo que queremos transmitir, con la calidad de los jugadores y la mentalidad que tenemos, creo que vamos a ganar más que a perder, pero no quiero pensar a largo plazo ni en clasificaciones".

El hecho de que el Valencia Basket esté en la parte alta de la tabla con 9 victorias y 5 derrotas mientras el Efes ocupa la decimoséptima con un balance inverso (5-9), no da tranquilidad a Pedro Martínez, que avisa de que no hay que confiarse: "Creo que mi experiencia personal es que yo doy la mejor versión posible cuando más prepardo estoy para que las cosas serán más difíciles. Cuanto más preparado estoyi para las dificultades, mi respuesta es mejor. Si piensas que vamos a ganar fácil, sin problemas, esos son los partidos que se pierden. Eso es algo que se transmite, es algo que tenéis que pensar la prensa, los jugadores, la afición, me gusta prepararme para grandes dificultades". Pedro Martínez no da valor a la posicición en la tabla del Anadolu Efes: " tienen jugadores que me encantan, que los admiro y me parecen muy buenos. Jugadores que no podemos fichar, que están por encima de las posibilidades del Valencia Basket".

Sobre el estado físico de la plantilla, Pedro Martínez afirmó que valorará junto a los servicios médicos si finalmente entra Braxton Key en la convocatoria: "Hoy es el primer día que ha entrenado al 50%. Va bien la cosa pero ahora lo tenemos que hablar con los servicios médicos".