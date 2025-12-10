El Valencia Basket, en racha, recibe a un Anadolu Efes en crisis

El Valencia Basket recibe este jueves 11 de diciembre (20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes) al Anadolu Efes Istambul en la decimoquinta jornada de la Euroliga. El partido enfrentará en el Roig Arena a dos equipos que llegan con dinámicas opuestas: el Valencia Basket, en racha, tras sumar dos importantes victorias ante el Panathinaikos en la Euroliga y del Kosner Baskonia en la acb y el Efes al que los malos resultados le han llevado a la destitución del entrenador Igor Kokoskov. Todo apunta a que en el banquillo visitante del Roig Arena se sentará Radovan Trifunovic, su sustituto interino, a la espera de que el club concrete el fichaje de Pablo Laso, que en principio es el elegido para dirigir al equipo.

A consolidarse en la parte alta

Los de Pedro Martínez buscan una nueva victoria, sería la décima en la Euroliga, que les permita afianzarse en la parte alta de la clasificación. El triunfo del equipo de Pedro Martínez en Atenas le ha situado en la cuarta posición con nueve victorias, una menos de las que tiene el Hapoel Tel Aviv, que es el líder, las mismas que tienen otros cuatro equipos (Mónaco, Estrella Roja, Panathiniakos y Barcelona), y una más que las que tienen otros cuatro (Olympiacos, Fenerbahce, Zalgiris y Real Madrid). En la posición contraria, cuartos por la cola y 5 victorias y 9 derrota (al contrario que los taronja) se encuentra el Anadolu Efes. Para el taronna Darius Thompson será un partido especial ya que se reencontrará con sus compañeros.

El alero Xabi López-Arostegui (con una lesión muscular en su pierna derecha) supondrá la única baja confirmada por lesión, con la duda de si el norteamericano Braxton Key volverá a la convocatoria tras haberse perdido los últimos dos partidos y acabar de reincorporarse a los entrenamientos. Mientras, en las filas turcas los problemas en la enfermería se acumulan: a sus ausencias de larga duración en la pintura de Poirier y Papagiannis se le ha unido ahora la de Shane Larkin y los problemas físicos que han impedido participar en los últimos partidos a PJ Dozier, aunque el conjunto turco ha recuperado a Rodrigue Beaubois y está compitiendo bien con la mejor versión de Osmani, con Smits cumpliendo con solvencia para una atípica dupla interior compleja de defender y la versátil tripleta exterior que forman Weiler-Babb, Cordinier y el extaronja Jordan Loyd.

El Valencia Basket quiere continuar la racha / F. Calabuig / Francisco Calabuig

Los hombres de Pedro Martínez tendrán una complicada tarea para imponer su ritmo ante el rival que juega al menor número de posesiones en la competición en un partido entre dos de los equipos que consiguen un mayor porcentaje de sus puntos desde el triple.

Osmani, el jugador a seguir

El base Shane Larkin (15,8 puntos y 4,5 asistencias para 15,6 créditos), Ercan Osmani ha dado un paso al frente hasta convertirse en el máximo anotador y el jugador más valorado de la plantilla activa del Anadolu Efes Istanbul. El ala-pívot internacional turco promedia 12,9 puntos con un 43,2% en triples a los que añade 4,6 rebotes, 2,1 asistencias y 3,7 faltas recibidas para 13,4 créditos por noche. En los primeros 14 partidos de esta temporada ha anotado solo 72 puntos menos de los que consiguió el curso pasado en 39 partidos. Y la semana pasada le convirtió 18 puntos al Real Madrid con un perfecto 4/4 en triples.

El rival: Anadolu Efes Istanbul

El Valencia Basket analiza así a su rival: Pese al relevo en el banquillo con la salida de Igor Kokoskov, el técnico Radovan Trifunovic apostó en su primer partido al frente del equipo por el mismo quinteto tipo que se ha convertido en el habitual en lo que llevamos de temporada en la EuroLeague. Nick Weiler-Babb (8,4 puntos, 3,7 rebotes, 4,7 asistencias y 1,4 recuperaciones para 12,4 créditos) e Isaia Cordinier (11,6 puntos y 3,3 rebotes para 11,5 créditos) son los otros dos jugadores en dobles dígitos de valoración y han sido titulares en un quinteto en el que ha entrado el extaronja Jordan Loyd (10,4 puntos y 2,6 rebotes para 8,6 de valoración) desde la lesión de Larkin. Osmani ha sido titular fijo y a su lado se ha consolidado Rolands Smits (8,8 puntos y 3,9 rebotes) ejerciendo de cinco.

Manteniendo la ausencia de su sexto hombre PJ Dozier, el conjunto turco ha recuperado la participación de Rodrigue Beaubois (que regresó con 11 puntos y tres triples anotados al Real Madrid) a una rotación exterior que alargan tres jugadores nacionales como Erkan Yilmaz, Sehmus Hazer y David Mutaf. Por dentro, Kai Jones (2,3 puntos y 2,5 rebotes) y Brice Dessert (5,3 puntos y 2,2 rebotes) aportan capacidad atlética en la posición de cinco y Cole Swider (3,1 puntos) amenaza en el lanzamiento exterior desde el ala-pívot.