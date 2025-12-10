La venta de abonos para la Copa del Rey de València comenzará el 17 de diciembre

Se acerca la Copa del Rey Valencia 2026 y ya tenemos fecha para el inicio de la venta de abonos para el público general: miércoles 17 de diciembre a las 13:00 (hora peninsular), a través de https://tickets.acb.com, en la web de la acb.

Los abonos disponibles permitirán ver en directo los siete partidos de la Copa del Rey Valencia 2026 en el Roig Arena: cuartos de final jueves 19 y viernes 20 de febrero, semifinales sábado 21 y la gran final el domingo 22.

Nueve categorías de precios

Para el evento, la acb ha diseñado nueve categorías principales de precios que van desde 155 euros, con todo el anillo superior (44% del aforo a la venta) repartido entre las dos categorías más baratas (155 y 225 euros).

• Los precios NO incluyen los gastos de gestión a cargo del comprador (2% sobre el precio del abono, con un máximo de 15,00 €)

• Determinados asientos de la instalación están afectados por tener una visibilidad reducida de la pista de juego, (VR). Por eso, se aplica una reducción del precio en dichos asientos.

• Se podrá adquirir un máximo de 6 abonos por operación.

• Los abonos de las categorías Golden, Silver, 1, 2, 3, 4, 5 se adquieren con selección de asiento.

• Los abonos de categorías 6 y 7 se adquieren sin asignación de asiento. Después del sorteo de emparejamientos, acb ubicará a las diferentes aficiones por separado, de acuerdo con las instrucciones del coordinador de seguridad del evento.

• Realizada esta ubicación, se enviarán los abonos a través del correo electrónico indicado por el comprador.

• Todas las sillas de pista incluyen catering durante los 4 días de competición.

• Para abonos de movilidad reducida se debe contactar con el servicio de atención al cliente para el inicio de la gestión, que se completará en la plataforma online. ¡Importante! La venta de estos abonos se iniciará el 18 de diciembre de 2025.

Fases de venta

Fase 1: Preventa para el anfitrión, Valencia Basket, de un cupo limitado que ha adquirido. El Club indicará en las próximas horas cuál será el funcionamiento de este proceso de venta.

Fase 2: Venta al público general. Inicio miércoles 17 de diciembre a las 13:00 hora peninsular.

Fase 3: Los equipos clasificados dispondrán de 262 abonos por club, que gestionará cada uno de ellos una vez consigan la clasificación matemática para el evento.

Atención al cliente

La acb habilitará desde el 15 de diciembre un servicio de atención al cliente a través del email tickets@acb.es, así como un número de atención telefónica (93.559.59.75), con horario de atención al cliente de 10:00 a 20:00 (hora peninsular), de lunes a viernes. Del 16 de febrero al 22 de febrero, la atención será de lunes a domingo.

Movilidad reducida

En caso de que querer comprar abonos para personas con movilidad reducida, hay que en contacto a través del email tickets@acb.es, para recibir el sitio web de compra y el código que te permitirá finalizar el proceso de compra. La venta de estos abonos se iniciará el 18 de diciembre de 2025, dado que el proceso de compra requiere la validación de determinada documentación que lo ralentiza. El número máximo de abonos que puedes comprar es de 2 abonos (persona con movilidad reducida + acompañante).