Horario y dónde ver el Valencia Basket-Anadolu Efes Istanbul

De vuelta a casa. Después de sumar dos importantes victorias como visitantes la pasada semana, el Valencia Basket regresa al Roig Arena para intentar mantener abierta su buena dinámica de resultados recibiendo al Anadolu Efes Istanbul en un encuentro correspondiente a la jornada 15 de la EuroLeague. La cita es este jueves 11 de diciembre a las 20:30 horas y podrá verse en directo a través de Movistar+ Deportes. También puedes seguir el partido en Superdeporte.es.

El conjunto taronja contará con el apoyo de su afición para buscar un triunfo que le permitiría marcar un nuevo mejor inicio histórico en la máxima competición europea ante un rival contra el que tiene un buen historial cuando se han enfrentado en nuestra ciudad (se ha impuesto en seis de los siete precedentes). Los hombres de Pedro Martínez tendrán una complicada tarea para imponer su ritmo ante el rival que juega al menor número de posesiones en la competición en un partido entre dos de los equipos que consiguen un mayor porcentaje de sus puntos desde el triple.

El alero Xabi López-Arostegui (con una lesión muscular en su pierna derecha) supondrá la única baja confirmada por lesión, con la duda de si el norteamericano Braxton Key volverá a la convocatoria tras haberse perdido los últimos dos partidos y acabar de reincorporarse a los entrenamientos. Valencia Basket comienza esta jornada en la cuarta posición de la EuroLeague con un balance de 9-5.

El Valencia Basket durante el entrenamiento de este miércoles / JM López / Francisco Calabuig

El rival: Anadolu Efes Istanbul

Pese al relevo en el banquillo con la salida de Igor Kokoskov, el técnico Radovan Trifunovic apostó en su primer partido al frente del equipo por el mismo quinteto tipo que se ha convertido en el habitual en lo que llevamos de temporada en la EuroLeague. Nick Weiler-Babb (8,4 puntos, 3,7 rebotes, 4,7 asistencias y 1,4 recuperaciones para 12,4 créditos) e Isaia Cordinier (11,6 puntos y 3,3 rebotes para 11,5 créditos) son los otros dos jugadores en dobles dígitos de valoración y han sido titulares en un quinteto en el que ha entrado el extaronja Jordan Loyd (10,4 puntos y 2,6 rebotes para 8,6 de valoración) desde la lesión de Larkin. Osmani ha sido titular fijo y a su lado se ha consolidado Rolands Smits (8,8 puntos y 3,9 rebotes) ejerciendo de cinco. Manteniendo la ausencia de su sexto hombre PJ Dozier, el conjunto turco ha recuperado la participación de Rodrigue Beaubois (que regresó con 11 puntos y tres triples anotados al Real Madrid) a una rotación exterior que alargan tres jugadores nacionales como Erkan Yilmaz, Sehmus Hazer y David Mutaf. Por dentro, Kai Jones (2,3 puntos y 2,5 rebotes) y Brice Dessert (5,3 puntos y 2,2 rebotes) aportan capacidad atlética en la posición de cinco y Cole Swider (3,1 puntos) amenaza en el lanzamiento exterior desde el ala-pívot.