Pedro Martínez: "No podemos esconder las victorias, pero no debemos sacar pecho"

Fiel a su filosofía de no lanzar las campanas al vuelo y trabajar con la máxima humildad, Pedro Martínez, en la rueda de prensa posterior al partido ante el Anadolu Efes en el que se impuso su equipo, dejó claro que pese a la buena racha del equipo, sería un error caer en la euforia: "No podemos esconder las victorias, llevamos una buena racha y estamos orgullosos y contentos pero no debemos sacar peco. No podemos actuar como si estuviésemos encantados de conocernos y alardear de lo bien que hacemos las cosas. Eso relaja y no es bueno. No podemos ir diciendo 'qué bien hacemos esto o lo otro'. Si los demás lo hacen, no hay que hacer caso, no nos interesa". Para Pedro Martínez, lo único importante es el trabajo diario: "estar centrados en el presente. Pensar en el próximo partido, en el próximo entrenamiento".

El técnico dijo que ganar les debe dar "confianza" y "cosas positivas" pero advirtió contra la relación. "Lo que no podemos hacer es pensar que como hemos ganado vamos a ganar. No podemos decirlo nosotros y si lo dicen otros debemos decir que nos dejen en paz y que no nos interesa. Lo mas importante es seguir mejorando a nivel individual y colectivo", destacó.

Contento con las asistencias y las escasas pérdidas

Respecto al encuentro contra el Efes dio valor al hecho de haber dado 25 asistencias por las 15 del rival . "Eso quiere decir que nos hemos pasado mejor la pelota y solo hemos perdido 10 balones y es sensacional. Son 10 disgustos pero cualquier entrenador del mundo te diré que está muy bien. Consideramos un éxito total y más cuando nuestro estilo de juego es rápido y asumimos muchos riesgos", afirmó.

Reconoce que Sako aún no ha alcanzado su nivel

Preguntado por el juego de Neal Sako dijo que está aún "en un proceso de adaptación" que es más lento de lo que pensaban pero dijo que se debe "desdramatizar" y no poner el acento sobre él.

"Tiene muy buena mentalidad, su día a día es muy bueno pero esta jugado un poco mas nervioso o con ganas de gustar mucho y ese deseo se le vuelve un poco en contra. Tenemos una plantilla larga y debe continuar haciendo las cosas como las está intentando hacer", señaló.

Trifunovic reconoció los problemas de su equipo

Por su parte, el entrenador del Efes, Radovan Trifunovic, felicitó al Valencia por el triunfo y lamentó no haber podido cerrar mejor el rebote en su propia canasta.

"Hemos tenido problemas con el rebote todo el partido y han tirado tiros abiertos tras haberlos logrado", señaló el esloveno, que admitió que las faltas de Ronald Smits les condicionaron..

"Desde el primer cuarto estuvo en problemas y eso nos hizo daño porque no solo rebotea sino que cierra el rebote y tampoco ha podido jugar mucho Ercan Osmani, que ha estado malo los últimos dos días e iba con los minutos muy limitados", desveló,

En cualquier caso, el técnico sacó una lectura positiva del choque. "Para nosotros lo más importante es haber podido tener de nuevo a Vincent Poirier en el equipo después de tres meses y seguro que va a ser una pieza importante para el futuro", concluyó.