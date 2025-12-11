El Valencia Basket incrementa su presupuesto en más de 8 millones

La Junta General de Accionistas de Valencia Basket Club SAD ha aprobado este jueves 11 de diciembre las cuentas de la temporada 24-25 y el presupuesto para la temporada que se ha iniciado, la 25-26. Para la presente temporada, el presupuesto del equipo masculino es de algo menos de 9.5 millones de euros netos, mientras que el del femenino está en 1.250.000 neto. Con el histórico hito que supone para la entidad el cambio al Roig Arena y la obligación de sacarle el máximo partido para ofrecer el mejor producto posible a los aficionados, el club ha tenido que realizar una gran inversión en recursos, tanto físicos como humanos, y con todo ello y gracias a la importante aportación de los Mecenas, se ha aprobado una previsión de presupuesto al alza para toda la sociedad anónima deportiva (Valencia Basket).

En la Junta, como sucede cada año, se han detallado los datos que hacen referencia únicamente a la SAD (Valencia Basket) por lo que no se tiene en cuenta, por lo tanto, la actividad económica derivada de L’Alqueria del Basket.

Incremento de más de ocho millones

Para la temporada 24/25 ya finalizada, se ha aprobado un gasto de 26.950.000 euros, cifra en la que tuvo un relevante impacto el gasto derivado de la DANA, al asumir el club tanto parte de los abonos de los afectados como ayudas a los trabajadores, entre otras iniciativas. En la previsión de la temporada 25/26 ya iniciada, con el enorme reto que supone el cambio al nuevo recinto, el presupuesto se eleva a 35 millones de euros, incluyendo primer equipo masculino y femenino, cantera, escuela y todos los gastos derivados de la gestión del club, siendo la inversión en recurso y personal con la llegada al Roig Arena la partida que más crece y que provoca principalmente esta subida.

El presupuesto de los primeros equipos para esta temporada queda fijado en algo menos de 9.5 millones netos en el caso del equipo masculino, y 1.250.000 neto en el caso del femenino. A estos datos habría que sumar gastos fiscales de los salarios, gastos federativos y de participación en competiciones, desplazamientos y posibles primas, obteniendo como resultado lo que suponen ambos equipos en cuanto a coste club.

Ingresos propios y mecenazgo de Juan Roig y Hortensia Herrero

Tanto en el presupuesto de la temporada pasada, como en el de la presente campaña, las cantidades mencionadas se compensan gracias a los ingresos que es capaz de generar el Club y la importante apuesta una vez más de los Mecenas Juan Roig y Hortensia Herrero. Su aportación la temporada pasada quedó fijada en 19 millones de euros, un reflejo de que mantienen intacta su ilusión en el proyecto, ahora más que nunca con el Roig Arena como sede de operaciones.

Además de esa importante aportación, el Club continúa siendo capaz de generar una importante cantidad de ingresos propios. A través del ticketing, patrocinio, merchandising y actividades de explotación, Valencia Basket fue capaz de generar 11 millones de ingresos la temporada pasada teniendo en cuenta también lo que se generó a través de L’Alqueria del Basket.

La Familia Taronja desea agradecer a todos los patrocinadores que han mantenido su apuesta, y muy en especial a Juan Roig y Hortensia Herrero, su incansable apoyo y esfuerzo para que València continúe disfrutando de un baloncesto de máximo nivel que cuida las raíces a través de L’Alqueria del Basket. Gracias a su apuesta además por el Roig Arena, se dota al proyecto de una infraestructura sólida y repleta de posibilidades que le ayuda a fijar nuevos objetivos a largo plazo, como convertirse también en referencia de ocio y entretenimiento a través del baloncesto, llevando a otro nivel la experiencia de usuario. La Junta General ha ratificado los presupuestos contando con una representación del 71,84%de las acciones.