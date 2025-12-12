La afición del Casademont Zaragoza prepara la 'invasión' del Roig Arena

El calendario ha propiciado que este domingo 14 de diciembre el Valencia Basket femenino y el Valencia Basket masculino jueguen ambos frente al Casademont Zaragoza y ambos, además, como locales y por tanto, el Roig Arena. La afición taronja tendrá por tanto, otro intenso domingo con partido matinal y vespertino. A las 12:15 horas será el turno de las de Rubén Burgos y a las 18:00 horas serán los de Pedro Martínez los que se midan al conjunto aragonés.

Triple visita del Casademont Zaragoza a València esta semana

Para el primer equipo femenino será además la segunda vez en esta misma semana que reciban en el Roig Arena al Casademont Zaragoza. El pasado martes, en la Euroliga las de Rubén Burgos caían estrepitósamente sufriendo una de las derrotas más dolorosas de los últimos tiempos frente al conjunto maño. Tras encajar un insólito parcial de 0-26 en el último cuarto, el Valencia Basket tiraba por la borda el trabajo realizado en los tres primeros cuartos y acaba perdiendo por 63-70 un partido que parecía ganado.

Este domingo, en la Liga F Endesa, las de Rubén Burgos, heridas en su orgullo, tratarán de tomarse la revancha.

La afición roja, rumbo a València

Aunque el Valencia Basket contará con el apoyo de su afición, el Casademont Zaragoza también estará arropado en València. La afición aragonesa prepara la 'invasión' del Roig Arena con el mayor desplamiento de su historia. El club rojillo ha logrado llegar hasta seis autobuses con más de 700 los aficionados del Casademont Zaragoza que se darán cita este domingo en València. A esta cifra además hay que sumar otros muchos aficionados que se desplazarán a València por su cuenta en vehículos particulares.

El Valencia Basket femenino tratará de vengar la derrota de este martes / Germán Caballero

Para los aragoneses, el plan es perfecto, en un mismo viaje trendrán un 2x1: por la mañana, partido del femenino y por la tarde, del masculino. Y en el ínterin, además, sin moverse del pabellón, podrán comer en cualquiera de los muchos y variados restaurantes que ofrece la oferta gastronómica del Roig Arena. Planazo de domingo que ha seducido a numeros aficionados que han adquirido el pack lanzado por el Casademont Zaragoza.

La victoria lograda por el equipo femenino en Euroliga este martes ante el Valencia Basket ha dado todavía más alas a la afición del Casademont. Así, el duelo entre afición taronja y roja dará color a las gradas del Roig Arena en la doble cita de este domingo.