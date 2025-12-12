Valencia Basket explica cómo será la venta de abonos para la Copa del Rey

Valencia Basket pondrá a disposición de sus abonados un cupo de abonos como anfitrión de la Copa del Rey 2026 que se disputará por primera vez en el Roig Arena entre el 19 y el 22 de febrero. Los abonos saldrán a la venta el martes 16 de diciembre a las 12 horas a través de la plataforma de venta de acb, y la venta exclusiva para el Club terminará a las 00 horas. Los aficionados taronja que terminado este periodo no hayan podido adquirir abono, tendrán una segunda posibilidad en la venta general de acb, que comenzará el miércoles 17 a las 13h.

Tanto para la venta del cupo de Valencia Basket, como para la venta general, el enlace será el mismo. Los abonados del club deberán identificarse con su DNI (número y letra a continuación sin dejar espacios) para poder realizar la compra.

El enlace es el siguiente

Los actuales abonados del equipo masculino tendrán la posibilidad de comprar dos abonos por cada abonado registrado en la plataforma del Valencia Basket.

Todos los abonos a la venta harán alusión a la zona del pabellón correspondiente a ese abono, en el momento de la compra se seleccionará ya el asiento exacto para la localidad dentro de esas zonas.

¿Qué abonos saldrán a la venta?

Valencia Basket sacará a la venta un cupo de abonos repartidos entre todas las categorías disponibles, desde la categoría 7, de 155 euros, hasta las más cercanas a la pista.

Valencia Basket hace saber a sus aficionados que su “xaranga” estará situada en la zona de abonos de categoría 7, para que los aficionados con más ganas de jalear a los suyos puedan comprar entradas especialmente en ese sector.

Segunda opción en la venta general

Valencia Basket es consciente de que el número de abonos a la venta estará muy lejos del número de abonados masculinos actuales del club, por lo que es bastante probable que muchos abonados taronja se queden sin poder comprar en esta primera tanda de abonos.

El miércoles 17 de diciembre a las 13h, la Liga ACB sacará, a través de su plataforma https://tickets.acb.com un nuevo paquete de abonos, con el que podrás tener una nueva oportunidad de conseguir un abono para la primera edición de la Copa del Rey en Roig Arena.