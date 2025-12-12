Un ex del Valencia Basket, máximo reboteador de la Liga Endesa

Gran parte de las actuales estrellas de la Liga Endesa juegan o han jugado en el Valencia Basket. El club valenciano es un gran generador y fichador de talento, tanto que es habitual dejar marchar a varios jugadores notables para dejar sitio a nuevas incorporaciones. Este es el caso del islandés Tryggvi Hlinason.

El pívot del Surne Bilbao aseguró sentirse "orgulloso" de encabezar la clasificación de máximos reboteadores de la Liga Endesa con un total de 66 capturas, 7,3 de media en cada uno de los nueve partidos que ha disputado hasta ahora. "Coger rebotes es parte de mi trabajo y una clave de los partidos porque si no coges rebotes el rival tira más y es más difícil ganar. Por mi altura y mi físico es en lo que puedo ayudar al equipo", apuntó el gigante islandés de 2,15 metros de altura en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Miribilla frente al Hiopos Lleida. Está claro que sus números asuntan y, para ponerlos en contexto, los máximos reboteadores que actualmente están a las órdenes de Pedro Martínez son Jaime Pradilla (5,2) y Kameron Taylor (4,5). Ambos más destacados que Hlinason en otras facetas del juego.

Hlinason considera que después de nueve temporadas en España desde que fue fichado por el Valencia Basket y casi 250 partidos en la ACB se ha ganado "más respeto" arbitral y le pitan menos faltas" que el comienzo de su carrera. "Estoy muy contento de dónde estoy, aunque a veces llegas a casa y dices 'jo, hoy ha habido hostias', pero es parte de mi trabajo crear espacios para otros jugadores y prefiero que nos dejen luchar un poco ahí abajo como el otro día con Mike Tobey", aseguró respecto a quien también fuera jugador taronja en el pasado.

Jaime Pradilla, defendido por el extaronja Hlinason / EFE

Tryggvi Hlinason, capitán en Bilbao

Por último, Hlinason aseguro que lleva "muy bien" su nuevo rol de capitán que comparte esta temporada con el noruego Harald Frey. "Estamos repartiendo el trabajo entre los dos, pero la verdad es que es un grupo muy fácil de controlar porque todos son gente que quiere trabajar y hacer las cosas bien. Creo que estamos haciendo un trabajo correcto enseñándoles lo que es el Bilbao Basket", concluyó.