El Valencia Basket protagoniza el mejor inicio de temporada de su historia

El Valencia Basket con la cuarta victoria consecutiva en la Euroliga lograda este jueves ante el Anadolu Efes se consolida en la parte alta de la clasificación de la máxima competición continental . Los de Pedro Martínez se han convertido en una de las grandes revelaciones de la Euroliga y de momento, superan en guarismos a equipos a priori, más potentes. Con un balance de 10 victorias y 5 derrotas tras ganar al Efes, los taronja se encaraman a la segunda posición de la tabla junto al Hapoel Tel Aviv aunque el equipo israelí juega este viernes en la cancha de la Virtus de Bolonia.

Aunque en el club no se quiere lanzar las campanas al vuelo, lo cierto es que el Valencia Basket ilusiona y muchos lo señalan ya como un firme candidato a todo en la Euroliga. Pedro Martínez avisaba en la rueda de prensa posterior al partido frente a los turcos que hay que controlar la euforia y "no sacar pecho". Los números y el nivel exhibido por el Valencia Basket, sin embargo, invitan justo a lo contrario.

El Valencia Basket sumó su décima victoria en la Euroliga frente al Efes / Germán Caballero

Un arranque sobresaliente

El Valencia Basket ya ha firmado su mejor inicio de curso en la máxima competición europea pero también protagoniza la mejor temporada de todas en las que ha combinado el principal torneo continental con las competiciones ACB. Combinar con buenos resultados la exigente Liga Endesa y la Euroliga es un reto que suele pasar factura a muchos equipos. De momento, el Valencia Basket está superando con éxito la prueba. Entre las dos competiciones acumula ya 18 victorias y sólo 6 derrotas. Si buenos son los números en Europa, en la competición doméstica son sobresalientes: el Valencia Basket con 8 victorias y sólo 1 derrota lidera la Liga ACB.

Al derrotar el jueves en esta décimoquinta jornada de la Euroliga al Anadolu Efes Istambul (94-82), el conjunto de Pedro Martínez sumó su décima victoria y nunca antes había necesitado menos partidos para alcanzar la decena de triunfos en la Euroliga.

Mejor temporada

El ritmo actual de triunfos mejora el de la campaña 2020-21 cuando, a las órdenes de Jaume Ponsarnau, alcanzó la décima victoria en la jornada 16 del campeonato. En su anterior participación en la Euroliga, en la campaña 23-24 con Álex Mumbrú de entrenador, alcanzó los diez partidos ganados en la jornada 18.

En el lado contrario, en la campaña 2017-18, el equipo no sumó su décimo triunfo hasta la jornada 27 de la fase regular. Ese curso fue el que más le costo llegar a las diez victorias en la máxima categoría.

Hasta ahora el mejor registro del Valencia a estas alturas de la temporada era el de al campaña 2003-04, en el que ganó en 17 de sus primeros 26 partidos. En el anterior ejercicio en el que combinó la Euroliga con los torneos nacionales, el 23-24, llegó a este punto con 16 victorias y 10 derrotas.