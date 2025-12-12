El vídeo del regreso de Cristina Ouviña tras su maternidad: "Fue muy guay"

Tras una auscencia de 574 días, Cristina Ouviña reaparecía con el Valencia Basket el pasado domingo, 7 de diciembre. En uno de los partidos más importantes de su carrera deportiva, la base aragonesa volvía a vestirse de corto y por primera vez lo hacía con su pequeño hijo Julen, en las gradas. Ouviña anunciaba a principios de la temporada 2024-2025 que estaba embarazada y daba a luz a principios de junio de este año. Desde entonces, la jugadora taronja ha trabajado duro en solitario para recuperar la forma física y volver al baloncesto profesional. La afición taronja la recibió con los brazos abiertos en el partido ante el Spar Gran Canaria que se saldaba además con un contundente triunfo local por 83-66. El Valencia Basket, en sus redes sociales ha publicado este viernes un vídeo conmemorativo del regreso de Ouviña a las canchas.

Cristina Ouviña, emocionada en su regreso a las canchas / M.A. Polo / VBC

"Si me lo llegan a decir hace cinco meses que iba a estar hoy jugando, no me lo creo, el cambio físico fue bastante grande", explica Ouviña en el vídeo. Aunque ha sido un camino largo, Ouviña afirma que "lo he disfrutado mucho, la recuperación ha sido bastante buena y me lo he pasado superbien. Desde que se anunció de que volvía a los entrenamientos y podía debutar, he estado nerviosa, no lo voy a negar. Tampoco quería pensarlo mucho pero es guay ver que la gente se emociona con tu vuelta". La exterior taronja reconoce que aún tiene que alcanzar su máximo nivel: "Estoy aún a años luz de lo que era pero lo que tengo claro es que mi objetivo es ayudar al equipo, ayudarlas en todo lo posible y estoy dispuesta a dar lo que sea por ello".

Emociada con su regreso

En una entrevista al diario Levante-EMV publicada este jueves, Cristina Ouviña se mostraba feliz de volver a sentirse jugadora de baloncesto: "Sigo emocionada, la verdad. Llevaba ya un par de semanas en pista, donde me ha ayudado el equipo filial a coger ritmo de competición. Y esta última semana ya con el primer equipo, donde me fui mentalizando de que podía debutar el domingo. Y ahora estoy muy bien por volver a sentirme deportista, y vuelvo a estar reubicada, a compaginar mi vida actual con la que he tenido durante más de 16 años mi vida. En definitiva, estoy contenta y muy feliz, aunque todavía sé que me queda mucho para volver a estar a un ritmo bueno de competición".

Ouviña reaparecía 574 días depués / M.A. Polo / VBC

A sus 35 años Ouviña vivió uno de sus momentos más especiales cuando saltó de nuevo a la cancha. Para ella, además, eran sus primeros minutos en el Roig Arena: "Estaba desficiosa, hacía muchísimos años que no tenía esa sensación de nervios buenos por algo, y la verdad es que muy emocionada. Fue muy, muy guay".

Llegó a engordar 26 kilos

Para la base aragonesa lo más duro fue recuperar la forma física tras el embarazo: "Me miraba en el espejo y no me reconocía. Al final engordé 26 kilos en el embarazo y eso es un cambio brutal de tu cuerpo, no solo interno, también a nivel visual, que era muy obvio. Se me hizo muy cuesta arriba pensar que tenía que volver lo antes posible a ayudar al equipo. Fueron meses duros porque muchas veces veía imposible volver a vestirme de corto y empecé a tomármelo día a día, siguiendo el plan de los fisios, de los nutricionistas y de los preparadores", afirma Ouviña en la entrevista publicada por Levante-EMV. La jugadora taronja se muestra agradecida del apoyo recibido por todos los integrantes del Valencia Basket: "Estoy súperagradecida a todos ellos porque creo que ellos son los que me hicieron creer que esto podía volver".

Ahora, Cristina Ouviña tiene que compaginar entrenamientos con la crianza de su hijo junto a su pareja el también jugador de baloncesto, Julen Olaizola: "El cambio de vida es brutal, porque cuando piensas en la maternidad hay una letra pequeña que parece que lees, pero no debes de leerla muy bien, ya que el cambio muy grande, pero vamos, que yo estoy encantada. Es verdad que entras en un bucle de que vives cansada, porque esta es la realidad, aprovechas para descansar cuando puedes y si no puedes, pues te tomas dos cafés, yo qué sé... Pero, bueno, lo estoy llevando bastante bien". Lo que más le va a costar, afirma, son los viajes, no ver a su hijo durante varios días: "Me da mucha pena el sentir que me voy a ir de casa y voy a estar días sin verle, me da mucha pena, no sabía que eso era un sentimiento tan grande. Sobre todo porque ahora ya me voy a entrenar dos horas y vuelvo a casa rápido porque quiero estar con él. No sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me está pasando. Y de cara a las Navidades, las primeras las espero con mucha ilusión".