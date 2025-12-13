La alcaldesa María José Catalá pide la suspensión de los partidos de Valencia Basket y Levante UD

La petición de suspender el Levante-Villarreal de este domingo escala a esferas más elevadas. El club trabaja con LaLiga después de que AEMET decretase la alerta roja para mañana a partir de las 12:00, con el encuentro en el Ciutat con hora prevista para las 18:30. Los implicados pretender suspender el partido para no poner en riesgo a los asistentes, pero la decisión depende de LaLiga.

Sin embargo, María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha redactado un escrito dirigido a la competición doméstica, donde manifiesta la voluntad, por parte de la Generalitat, de suspender el partido con tal de no poner en riesgo la vida de los que quieran aducir a Orriols.

Carta de la alcaldesa de València a LaLiga

Valencia, 13 de diciembre de 2025

Estimado Presidente:

Me dirijo a ti para poner en tu conocimiento que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, con la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido diversos boletines de fenómenos adversos con umbrales de nivel rojo para mañana domingo 14 de diciembre a partir de las 12 de la mañana.

En cumplimiento de las previsiones normativas y de protección civil el Ayuntamiento de Valencia ha activado esta mañana el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) donde se han adoptado varias medidas preventivas ante esta adversa situación meteorológica. Entre dichas medidas, los técnicos de protección civil desaconsejan los desplazamientos por la intensa lluvia y por mangas marinas.

Es por ello que, siguiendo las indicaciones de los técnicos, te solicito que suspendas el partido del Levante UD- Villarreal CF previsto para mañana en la ciudad de Valencia para garantizar la seguridad de los aficionados y en prevención de cualquier riesgo para personas y bienes.

Dando por seguro que entenderás los motivos esgrimidos, el Ayuntamiento de Valencia queda a tu disposición para aclarar cualquier situación.

Atentamente,

Doble partido de Valencia Basket

Mañana es un día marcado en rojo en el calendario de Valencia Basket con doble partido contra el mismo rival, el Casademont Zaragoza. El femenino recibe al conjunto maño a las 12:15 y el masculino a partir de las 18 horas. Sin embargo, ahora mismo ambos partidos están en duda debido a la alerta roja por temporal que está declarada en la ciudad.

Según ha podido saber este medio, Valencia Basket está en conversaciones con las instituciones que deben tomar una decisión para saber si, finalmente, se van a disputar los enfrentamientos.

Precedente

El partido de la Liga Endesa entre el Dreamland Gran Canaria y el Kosner Baskonia que estaba previsto para este sábado por la tarde en el Gran Canaria Arena, quedó suspendido ante la situación de alerta provocada el temporal, que ha obligado al Cabildo de Gran Canaria al cierre todas sus instalaciones deportivas.