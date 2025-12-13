Oficial: El Valencia Basket - Casademont Zaragoza de LF Endesa, entre los partidos aplazados

El Valencia Basket - Casademont Zaragoza de Liga Femenina Endesa no se jugará este domingo después de que la Federación Española de Baloncesto haya aceptado lal petición del club taronja de aplazarlo, ante el riesgo por alerta roja.

El club, en su comunicado, había señalado lo siguiente:

Siguiendo con las indicaciones de Ayuntamiento e instituciones, Valencia Basket ha solicitado a FEB el aplazamiento del partido previsto para mañana a las 12.15h. Lamentamos los inconvenientes que pueda generar a todos los aficionados. Las entradas adquiridas para este partido tendrán validez para el mismo cuando se asigne una nueva fecha. En caso de no poder asistir, el club devolverá el importe de la entrada.

Minutos después la FEB da respuesta a esta petición y oficializaba el aplazamiento, además de confirmar que cancelaba también los siguientes partidos con representación valenciana:

UPB Gandia - CEB Llíria de Segunda FEB

Cemalu Aldaia - SD El Pilar de Tercera FEB

CB Alginet - CD Adesavi de Tercera FEB

La propia alcaldesa de València, María José Catalá, ya había solicitado la suspensión de los partidos previamente.

Pendientes del CECOPI por el partido de ACB

Por otra parte, respecto al partido que también debe de jugar el Valencia Basket con el Zaragoza en Liga Endesa, previsto para las 18:00, "el Club queda pendiente de las conclusiones de la reunión del CECOPI prevista mañana por la mañana, y comunicará en función de las nuevas indicaciones, si hay que solicitar a acb que se tomen medidas con respecto al partido vespertino".

La FBCV cancela también sus partidos

Por otra parte, la FBCV emitió tambien un comunicado anunciando la cancelación de los partidos de este domingo en València, así como los que jueguen los equipos de València en las provincias de Castellón y Alicante.

"Desde la FBCV comunicamos que debido a la activación de la alerta roja por parte de las autoridades competentes en gran parte de la provincia de Valencia y con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas implicadas, se suspenden todos los partidos correspondientes a la jornada que debían disputarse en la provincia de Valencia este domingo 14 de diciembre, así como los partidos que equipos de la provincia de Valencia debieran disputar en las provincias de Castellón y/o Alicante.

Esta medida afecta a todas las competiciones, categorías y encuentros programados para el domingo 14 de diciembre, así como a las actividades del Programa de Tecnificación en la provincia de Valencia.