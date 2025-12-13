Que el ritmo no pare ante el Casademont Zaragoza

Valencia Basket encadena siete victorias consecutivas entre Liga Endesa y Euroliga y este domingo, a partir de las 18 horas, buscará la octava ante Casademont Zaragoza en el partido correspondiente a la décima jornada de la competición doméstica que se disputa en el Roig Arena.

Será el segundo del doble enfrentamiento que la entidad taronja afronta ante el conjunto aragonés, y es que unas horas antes, concretamente a las 12:15, el equipo femenino también se mide a Casademont en la jornada 11 de Liga F Endesa.

Para este enfrentamiento, el de los chicos, Pedro Martínez todavía tiene que lidiar con la baja de Xabi López-Arostegui, que sigue arrastrando una lesión muscular. En el caso de Braxton Key, es duda hasta última hora y sus sensaciones marcarán si está disponible o no.

Badio y Pradilla analizan el partido

El Casademont no llega en una situación clasificatoria demasiado boyante, decimocuarto con tres victorias, pero Brancou Badio avisa de que "en la acb todos los partidos son difíciles. Hay que estar listos para competir, da igual contra quien tengas que jugar porque seguro que van a ser 40 minutos de competitividad". El escolta taronja dejó claro que deben "defender bien, asegurar los rebotes para poder mantener el ritmo y correr e intentar jugar siempre como queremos. Ojalá podamos conseguir la victoria los dos equipos en ese doble enfrentamiento ante Casademont Zaragoza".

Por su parte, el ala-pívot Jaime Pradilla, señalaba tras el partido del jueves que "tenemos que pensar ya en el siguiente. Encima es un partido chulo para mí, contra el equipo de mi ciudad. Con ganas de poder pelear ese partido e intentar ganarles".

Valencia VLC SPD Entrenamiento del Valencia Basket / Francisco Calabuig

Ojo a las segundas oportunidades

Sobre la pista del Roig Arena se miden los dos mejores reboteadores de Liga Endesa. El equipo maño es el que más rebotes captura, con 40,33 por partido, mientras que Valencia Basket es el segundo con 40,11 por partido. En cuanto al rebote ofensivo, ambos equipos están empatados, pero la diferencia del ritmo de juego hacen que porcentaje de segundas oportunidades de los taronja sea mejor.

También tendrá mucho que decir en el partido el viaje a la línea de tiro libre. Casademont es un equipo experto en sacar faltas, siendo el que más veces viaja a la línea de tiros libres y también el que más puntos mete desde la línea de 4,60m. Por su parte, el conjunto taronja ha tenido algún problema de acierto en los tiros libres en algún tramo de la temporada.

Valencia VLC SPD entrenamiento del Valencia Basket previo Euroliga / Francisco Calabuig

El Casademont, un rival especial

Al Roig Arena se presenta un equipo que cuenta con el jugador mejor valorado hasta el momento de Liga Endesa, Santi Yusta. El internacional español promedia 22,3 créditos por partido, unos números que consigue siendo el segundo máximo anotador de la acb (18,9 puntos) con un 68,5% en tiros de dos.

En frente también estará la leyenda taronja Bojan Dubljevic, que visita por primera vez el Roig Arena, recinto en el que su dorsal 14 será elevado al techo junto a la asignación de una pista de L’Alqueria del Basket con el nombre del interior montenegrino, homenajes que llegarán una vez decida terminar con su trayectoria en el baloncesto profesional.

A Dubi y Yusta los acompañan en el quinteto habitual del Zaragoza Devin Robinson, que promedia 14,4 puntos, Trae Bell-Haynes (14,8 puntos) y DJ Stephens (4,5 puntos).