El Valencia Basket recibe al Casademont Zaragoza este domingo en el Roig Arena. El equipo que dirige Pedro Martínez se medirá al conjunto maño conscientes de que la victoria es innegociable si pretende seguir liderando la clasificación de LaLiga Endesa ACB. En estos momentos lo hace empatado con el Real Madrid.

Es la primera vez que el Casademont Zaragoza masculino visitará el Roig Arena, aunque el equipo femenino ya lo hizo este martes en el duelo inaugural de la Euroleague Women antes de repetir visita el domingo.

Bojan Dubljevic, con el Casademont ante el Valencia Basket / SD

Dubljevic y los peligros del Casademont

Para la cita, Jesús Ramírez contará con todas sus piezas clave. De hecho, confiará su futuro inmediato a las manos de Santi Yusta, uno de los jugadores revelación del campeonato y que está jugando la mejor temporada de su vida. De hecho, acumula una media de 18,9 puntos por partido. Con algo menos de la quincena le sigue los peligrosísimos Devin Robinson y Trae Bell-Haynes. Entre los tres anotan gran parte de los puntos del equipo. Partido especial el que vivirá quien fuera estrella taronja en el pasado: Bojan Dubljevic.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Casademont Zaragoza de la Liga Endesa en el Roig Arena

La visita del Casademont Zaragoza al Roig Arena para medirse al Valencia Basket tendrá lugar este domingo 13 de diciembre a partir de las 18 horas. El encuentro se podrá ver en DAZN y seguir en la web de Superdeporte.