Valencia Basket busca la redención ante Casademont Zaragoza en LF Endesa

Valencia Basket y Casademont Zaragoza vuelven a verse las caras en el Roig Arena unos días después de la derrota de las taronja en EuroLeague Women hace unos días. El pasado martes se midieron ambos equipos en el mismo escenario, con un resultado doloroso para las locales. El cuadro aragonés, tras verse con un -20 en el marcador, remontó en el último cuarto con un parcial de 0-26 que dejó 'helado' el Roig Arena. Por su parte, en LF Endesa, las de Rubén Burgos cuentan con un 8-2 y una victoria les permitiría 'dar caza' a Casademont Zaragoza en la clasificación.

Volver a construir una buena racha

Las taronja acumulaban una buena racha en LF Endesa, con 7 victorias consecutivas en la competición. No obstante, la derrota del pasado 3 de diciembre en Salamanca frenó un poco la fantástica progresión del equipo. Unos días después, venció con contundencia a Spar Gran Canaria y ahora quiere volver a construir una buena racha contra Casademont Zaragoza, líder de la liga junto a Spar Girona con un 9-1, mientras que Valencia Basket ocupa la tercera posición.

Para el partido, Rubén Burgos no podrá contar con Raquel Carrera, puesto que la orensana será baja para los próximos encuentros para recuperarse de sus problemas en su rodilla izquierda. El resto de jugadoras sí estarán disponibles, incluidas la recién incorporada Nia Coffey y Cristina Ouviña, que ya ha regresado tras su embarazo.

Cristina Ouviña, emocionada en su regreso a las canchas / M.A. Polo / VBC

La valoración de Rubén Burgos y Queralt Casas

Por su parte, el técnico ha hecho su valoración del partido y ha reconocido que están trabajando desde la autocrítica: "Trabajar en buscar las soluciones, los puntos de mejora, potenciar las cosas que fueron bien durante el partido y durante este periodo que llevamos de temporada y seguir mejorando y trabajando para ser más sólidas y minimizar esos momentos menos buenos nuestros y mejores del rival. La mentalidad es determinante, el lenguaje corporal, tu conexión con las compañeras, apoyarte siempre en quien tienes al lado y creer y confiar”.

Mientras tanto, Queralt Casas también ha hablado sobre la última derrota: “Hemos pasado un poco ya estos dos días post-partido, que evidentemente duelen y estás ahí triste y dándole vueltas, pero esto es baloncesto, es deporte y hay que pensar en el siguiente, que es el domingo, contra el mismo equipo, además. Que eso nos sirva de motivación para ir con más ganas todavía si cabe al partido. Las temporadas son muy largas, nosotros cada temporada hemos tenido también altibajos, además siempre suele ser por estos meses de diciembre-enero. Que sirva de aprendizaje, que no nos vuelva a pasar”.

Queralt Casas, en el partido contra el Hozono Global Jairis en el Roig Arena. / Germán Caballero

Un rival de nivel

El conjunto taronja se ha enfrentado en 27 ocasiones al cuadro maño, con un balance global de 21-6 para Valencia Basket. No obstante, Casademont Zaragoza llega en un buen momento tras un gran inicio de temporada, con varias jugadoras rondando los 10 puntos de media y los dobles dígitos de valoración, como Helena Pueyo, Carla Leite, Merritt Hempe, Aminata Gueye, Nadia Fingall y Ornella Bankole.

En este partido también se producirán unos nuevos reencuentros con Nadia Fingall y Merritt Hempe. La primera finalizó su etapa en Valencia Basket el pasado verano y ahora viste la camiseta de Casademont Zaragoza. Fingall formó parte de la plantilla que ganó el triplete en la 23-24 y un doblete en la 24-25. Por su parte, Hempe militó en el cuadro taronja en la campaña 23-24, también formando parte del equipo que alzó el triplete.